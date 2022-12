Unfall in Flintbek: Autofahrer streift Fußgänger und begeht Fahrerflucht

Ein Fußgänger hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am 22. November in Flintbek leicht verletzt. Der Autofahrer hatte ihn an der Kreuzung zwischen Lassenweg und Brückenstraße mit der Stoßstange berührt, hielt aber nicht an. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

Flintbek. Die Polizei in Flintbek sucht nach Zeugen, die einen Unfall am 22. November im Lassenweg in Flintbek beobachtet haben. Wie laut Polizei jetzt erst bekannt wurde, hat ein Autofahrer am Dienstag, 22. November, einen Fußgänger gestreift und Fahrerflucht begangen. Bei dem Unfall ist einen 35-jährigen Fußgänger leicht verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der Autofahrer am 22. November gegen 7.35 Uhr auf dem Lassenweg in Richtung Eiderkamp. Der Fußgänger wollte den Lassenweg an der Einmündung Brückenstraße überqueren. Das Auto kam jedoch ins Rutschen und berührte den Fußgänger leicht mit der Stoßstange. Durch diesen Zusammenprall stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer hielt jedoch nicht an.

Der flüchtende Fahrer oder sein Auto konnten nicht näher beschrieben werden. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise gegen kann, soll sich bei der Polizei Flintbek unter 04347/9029680 melden.

Von KN-online.de