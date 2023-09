Fußgängerin ist bei Unfall in Gettorf schwer verletzt worden

Gettorf. Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Gettorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 72-Jährige am Donnerstag um 15.10 Uhr von einem Auto angefahren.

Die 68-jährige Fahrerin des Wagens war in der Straße Ravensberg von der Eckernförder Chaussee kommend in Richtung Eichkoppel unterwegs. In Höhe von Hausnummer 11 ging die Fußgängerin von rechts auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Die 72-Jährige wurde bei dem Unfall in Gettorf schwer verletzt in die Uni-Klinik nach Kiel gebracht.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Wer den Unfallhergang beobachten konnte, wird von den Beamten gebeten, sich unter Tel. 04346 2965000 bei der Polizei in Gettorf zu melden.

