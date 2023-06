Unfall in Schönwohld: Motorradfahrer (65) lebensgefährlich verletzt

Schönwohld. Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall auf der K 32 in Schönwohld lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen am Sonnabend ins Kieler UKSH. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer beim Überholen in Richtung Rumohr ins Straucheln geraten.

Als mögliche Unfallursache nennt die Polizei Rollsplitt. Der Motorradfahrer geriet ins Straucheln und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kam der Motorradfahrer schließlich zu Fall. Während der Unfallaufnahme musste die K 32 in Schönwohld voll gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

