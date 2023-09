﻿Vier Verletzte und Totalschaden bei zwei Pkw nach Unfall nahe Bargstedt

Bargstedt. Auf dem Bramstedter Weg bei Bargstedt im Kreis Rendsburg- Eckernförde ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Polizeiangaben war ein Vorfahrtsverstoß die Ursache. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Personen leicht verletzt.

Gegen 15.10 Uhr befuhren zwei Frauen in einem VW Up die Straße am Ehlersbach. Beim Einfahren in den Bramstedter Weg missachtete die Pkw-Führerin laut Polizei die Vorfahrt eines VW Golf aus Richtung Jevenstedt, in dem ebenfalls zwei Frauen saßen.

Da anfangs von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Bargstedt und Nortorf zur technischen Hilfeleistung an den Einsatzort an.

Drei der vier Frauen mussten ins Krankenhaus

Beim Eintreffen der Helfer hatten sich aber bereits alle Insassen eigenständig aus ihren Unfallfahrzeugen befreien können. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, konnte jedoch ohne einen Patienten den Einsatzort wieder verlassen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden drei der vier Frauen zur weiteren Untersuchung mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Straße blieb für die Maßnahmen für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Die beiden Unfallwagen, an denen Totalschäden entstanden sind, mussten abgeschleppt werden.

KN