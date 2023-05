Unfall in Osterrönfeld: Drei Schwerverletzte nach Auto-Verkehrsunfall

Osterrönfeld. In Osterrönfeld ist es am Montagabend, 15. Mai, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden, so die Polizeidirektion Neumünster. Eine der verletzten Personen wurde vom Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Kiel gebracht, die beiden anderen mit einem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser.

Nach Polizeiangaben passierte der Unfall in Osterrönfeld um 21.45 Uhr, als ein 21-jähriger Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin in einem Ford auf der Straße Zum Hafen in Osterrönfeld in Richtung Kreisverkehr gefahren sind. In einer Kurve soll der Fahrer ein anderes Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Der 21-jährige Fahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in den Gegenverkehr geraten.

Unfall in Osterrönfeld: Autos kollidierten frontal

Bei dem Unfall in Osterrönfeld stieß der Ford frontal mit einem Mercedes zusammen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich und landeten nebeneinander im Straßengraben. Alle drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde wurden zwei der Schwerverletzten mit Rettungswagen in Kliniken in Kiel und Rendsburg gefahren, ein Patient wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Kiel geflogen. Bei dem Autounfall in Osterrönfeld entstand ein Sachschaden von ungefähr 60 000 Euro, so die Polizeidirektion Neumünster.

Die Feuerwehren Osterrönfeld und Rendsburg waren mit insgesamt 35 Kräften im Einsatz. Die Polizei in Rendsburg sucht noch nach weiteren Zeugen des Unfalls, Hinweise werden unter der Rufnummer 04331/2080 entgegengenommen.

