﻿Unicef-Gala in Eckernförde: Wer von dem Erlös profitieren soll

Eckernförde. Wenn Kinder am Sonntag auf den Pflastersteinen vor der Stadthalle Eckernförde Rad schlagen, dann ist klar: Hier passiert etwas Besonderes. Die erste Unicef-Gala in der Stadthalle nach drei Jahren Corona-Pause. Mit einem Rekord an Auftritten vor ausverkauftem Haus. Veranstalter ist die Stadt Eckernförde.

Klaus Röder vom Unicef-Team Eckernförde freut sich knapp eine Stunde vor Beginn auf ein „möglichst buntes und vielfältiges Programm“. Er steht hinter der Bühne im Dunkeln, hat über einen Bildschirm den Blick in den Saal, der sich bald füllen wird. In knapp einer Stunde eröffnet die Schülerband Out of Order der Peter-Ustinov-Schule Eckernförde das Programm.

Unicef-Gala in Eckernförde: Organisationsteam fehlen drei Jahre

Gerade hat Drummerin Jenna Petersen, die auch Gitarristin ist, noch das Schlagzeug eingerichtet. Für sie ist es die erste große Unicef-Gala in Eckernförde. Nicht nur für sie: Klaus Röder sagt, die drei Jahre fehlen auch dem Organisationsteam der Unicef-Gala.

Denn für viele Kinder und Jugendliche, die heute auftreten, ist alles neu. Man muss also immer wieder improvisieren. Zum Beispiel, als ein Schwung von Eltern und Kindern mit großen Sitzbällen kommt – wohin nur damit? Auf der Bühne hat Fita Simon (17) am Klavier Platz genommen. Ja, sie sei schon etwas nervös, sagt die Schülerin: „Weil man lange nicht auf der Bühne stand.“

Erlös der Unicef-Gala in Eckernförde an Flüchtlingskinder

Hinter der Bühne sind Mona Schulze (17) und Merle Dutz (18) eingetroffen. Sie übernehmen die Moderation der Unicef-Gala in Eckernförde – wobei Merle auch mal bei der Gala mitgetanzt hat. Dass es wieder losgeht, nennen beide schön. Aufgeregt sind sie nicht: „Es soll alles locker sein.“

Mit forschem Schritt und Musikkoffern marschiert der sechste Jahrgang des Bläserprojekts der Jungmann-Schule Eckernförde über die Bühne. Es geht runter in den Keller. Dort ist für sie ein Probenraum eingeteilt. Lehrerin Angela Lins verteilt rasch T-Shirts an die Blechbläser.

Zum Einspielen bleibt den Kindern nur wenig Zeit. „Wir müssen in knapp zehn Minuten oben sein“, mahnt die Lehrerin. „Einmal Frere Jacques, das muss reichen“, sagt sie. Hebt die Hände, los geht’s. Dann macht sie sich mit den Schülerinnen und Schülern auf den Weg Richtung Bühne: „Nicht die Noten vergessen!“

Auch die Sprottenschule, Kinder der Kita St. Nicolai, die Gudewerdt-Gesamtschule, das Ballett in Eckernförde, die Jungmannschule, die Kieler Showakrobatik-Gruppe des TUS Holtenau, die Richard-Vosgerau Schule Eckernförde, die Ballettschule Gettorf und die Jes-Kruse-Skolen nehmen an der Unicef-Gala Eckernförde teil. Der Erlös soll vor allem Flüchtlingskindern aus der Ukraine helfen, sowie Flüchtlingskindern in Lagern in und um Syrien.