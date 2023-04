﻿Unruhe auf dem Schulhof: Mann klettert auf Bäume und beobachtet Kinder

Polizeibekannter Baumsitzer

Er sitzt in Bäumen und beobachtet Kinder: In Gettorf und Tüttendorf hält sich ab und an ein Mann an der Parkschule und an Kitas auf. Polizei und Schulverband wissen davon. Für die Kinder hat das Verhalten des Mannes Folgen.

