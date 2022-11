﻿Unternehmen berichten: Verhaltene Stimmung in der regionalen Wirtschaft

Noch zeigt sich die regionale Wirtschaft im Kreis Rendsburg-Eckernförde trotz Lieferschwierigkeiten und steigender Energiepreise robust. Doch die Aussichten sind getrübt. Die Unternehmen fordern ein belastbares Krisenmanagement von der Politik.

Rendsburg. Der Unternehmensverband Mittelholstein (UVM) hat seine Mitglieder befragt und am Donnerstag in Rendsburg ein erstaunlich robustes Bild der regionalen Wirtschaft gezeichnet. Denn: In der zweiten Jahreshälfte vermeldete der Wirtschaftsraum Rendsburg trotz Pandemie und Energiekrise noch eine leicht positive Konjunktur.

Der UVM-Vorsitzende Jens van der Walle warnt jedoch: „Ein deutliches Abschwächen der Konjunktur erwarten die Unternehmen mit Blick auf das nächste halbe Jahr.“ Immerhin 29 Prozent der befragten Firmen rechneten demnach mit sinkenden Umsätzen. Neben den Energiekosten bereiten die steigenden Preise für Material und die Lieferkettenprobleme sowie der Fachkräftebedarf den Unternehmen Kopfschmerzen. Vor allem wegen des absehbaren Fachkräftemangels wollen alle befragten Chefs ihr Personal aber halten. Stellenstreichungen seien in keiner Branche geplant, so van der Walle. Im Gegenteil: „Die Personalplanung am Wirtschaftsstandort bis zum Jahresende fällt leicht positiv aus.“