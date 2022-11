﻿Unternehmer wollen mehr Parkraum in Eckernförde

Eckernförde. 90 Prozent der Gäste in Eckernförde reisen immer noch mit dem Pkw an. Gerade bei Stadtfesten und in der Sommersaison wird es für Autofahrer eng im Ostseebad. Braucht die Stadt also mehr Parkraum? Der Wirtschaftskreis Eckernförde hat sich jetzt in einem Workshop, unterstützt von Verwaltung und Touristik, mit der Erreichbarkeit der Innenstadt beschäftigt.

Bewusst war die Verkehrs-Diskussion vor dem Hintergrund der Aufenthalts- und Lebensqualität in Eckernförde gesetzt. „Wir wollen nach vorne schauen“, sagt Ina Brodersen, die gemeinsam mit Eckhard Voß dem Wirtschaftskreis Eckernförde (WKE) vorsteht. Rund 25 Mitglieder beteiligten sich an der Runde, um eine Position der Wirtschaft zur Erreichbarkeit der Innenstadt herauszuarbeiten.

WKE ist für mehr Parkraum in Eckernförde

Zuletzt hatte die Stadt in Sachen Parken noch einmal nachgebessert. Das Ergebnis war eine klarere Struktur verschiedener Parkzonen. Der Grüne Weg mit seinen 455 Plätzen ist wieder komplett kostenfrei. Der Parkplatz Bahnhof/Schulweg (260 Plätze) kostet einen Euro pro Stunde und alle weiteren öffentlichen Parkplätze rund um die Innenstadt sind mit 1,50 Euro die Stunde dabei, bis auf den zentralen Parkplatz Rathaus/Rewe mit zwei Euro. Ferner kamen einige kostenfreie Kurzzeitparkflächen dazu.

Dieses abgestufte Parkkostenkonzept sei auch im WKE unstrittig, sagt der Vorsitzende Eckhard Voß. "Je näher an der Innenstadt, umso teurer darf es werden." Auch um die neuen Anwohnerparkplätze im Zentrum hat sich die Aufregung gelegt. Dennoch, so das Ergebnis des Workshops, braucht Eckernförde nach Auffassung des Wirtschaftskreises weiteren Parkraum am Innenstadtrand, um Verkehrsspitzen abzufedern und die Stadt stressfrei zu erreichen.

Aufstockung des Parkplatzes Grüner Weg in Eckernförde

Kurzfristig plädiert der WKE dafür, derzeit ungenutzte Flächen etwa im Bereich Nooröffnung für das Parken freizugeben. Der Parkplatz Grüner Weg sollte aufgestockt und der Ausbau des Parkleitsystems vorangetrieben werden. Der aktuell geplante Parkplatz Gleis III (78 Stellflächen) reicht nach Auffassung der lokalen Wirtschaftsvertreter nicht aus. Zudem müssten die Vorteile des neuen Parkleitsystems mit Sensoren für freie und belegte Plätze besser nach außen kommuniziert werden. "Da ist auch jedes WKE-Mitglied gefordert", sagt Voß.

Langfristig erwartet der Wirtschaftskreis Großparkplätze am Stadtrand, um die Innenstadt zu entlasten, mehrstöckige Parkhäuser und eine Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Gleichzeitig sollte die Stadt alternative Mobilität wie den Fahrradverkehr forcieren. Einzelne Stimmen aus dem Workshop sprachen sich zudem für temporäre Anliegerparkplätze (ab 19 Uhr), Pendlerparkplätze für Arbeitnehmer, mehr Ladesäulen für E-Autos und eine Umgehungsstraße für Eckernförde aus.

Rückerstattung ist noch nicht vom Tisch

Nicht vom Tisch ist eine Parkgebühren-Rückerstattung in den Geschäften. Das Projekt "Parken & Shoppen" war zuletzt nach einer Umfrage gescheitert. Grundsätzlich sei die Bereitschaft aber da, sagt Voß. Dieser Impuls sollte noch einmal aufgegriffen werden. Ebenfalls Thema war eine Verkehrsberuhigung im Jungfernstieg. Hier laufen derzeit Leitungsarbeiten der Stadtwerke SH, ohne dass frühzeitig über eine eventuell anschließende Pflasterung der bisherigen Asphaltdecke nachgedacht wurde. Im Bauausschuss war angeregt worden, diese Möglichkeit jetzt zu prüfen.

Kernforderungen des WKE bleiben, die Bedarfsspitzen durch zusätzlichen Parkraum am Innenstadtrand abzudecken und das Parkleitsystem weiter auszubauen. Auch in zehn Jahren, davon gehen die Kaufleute aus, bleibe der Individualverkehr ein Schwerpunkt.