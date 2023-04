﻿Uploadfehler vor der Sitzung: Gemeindevertretersitzung Gettorf fällt aus

Gettorf. Die für Mittwoch, 26. April, angesetzte Gemeindevertretersitzung in Gettorf fällt aus. Der Grund dafür ist ein Fehler beim Hochladen von Unterlagen. Stattdessen wird die Gemeindevertretung am Dienstag, 9. Mai, über den Tagesordnungspunkt zur Energieherstellung in Gettorf beraten. Eigentlich sollte am Mittwoch die für den B-Plan nötige Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen werden. Dabei geht es unter anderem um den Aufbau eines Wärmenetzes.

Es lagen den Gemeindevertretern aber bislang nur die Statements der öffentlichen Träger vor, nicht die Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger. Daraufhin beantragte die FDP-Fraktion am 23. April die Absetzung des Tagesordnungspunkts. „Zwei Tage Einlesezeit für die Unterlagen ist zu wenig“, erklärte Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) und beschloss, die Sitzung komplett abzusagen.

„Die Eingabe der Bürger waren in den elektronischen Unterlagen nicht zu sehen“, begründet Thorsten Wilke, Fraktionsvorsitzender der FDP, den Antrag. Es sei ein formaler Fehler gewesen, der jetzt behoben worden sei. Auch die anderen Fraktionen begrüßten den Beschluss.