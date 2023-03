In Sehestedt können Urlauber bald Ferien in Tiny Houses direkt am Nord-Ostsee-Kanal machen. Jan Karstens (Investor, v. li.), Bürgermeister Torsten Jürgens-Wichmann und Gerd Thode (Investor) freuen sich, dass das erste schon steht.

Im Urlaub dicke Schiffe durch den Kanal schippern sehen – das soll ab Herbst in Sehestedt möglich sein. Ab dann sollen Touristen dort in Tiny Houses Ferien machen können. Das erste steht jetzt schon und kann bald besichtigt werden. Wie es in den Tiny Houses aussieht und was der Urlaub am NOK kostet.

