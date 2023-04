﻿UWB will TSV Bordesholm umsiedeln und Wohnraum schaffen

Wahlprogramme der Parteien

Die Festwiese in Bordesholm (links von der Landesstraße 318). Die Grünen machen in ihrem Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 14. Mai die klare Aussage, dass der Bereich Naherholungsraum bleiben soll. CDU und SPD haben in ihren Programmen die Fläche nicht explizit als Wohnbauland genannt, können sich aber langfristig dort ein Wohnbauquartier vorstellen.

Wie wird sich Bordesholm nach der Kommunalwahl im Mai beim Wohnungsbau entwickeln? In den letzten fünf Jahren gab es im Zentrum eine starke Verdichtung, die für viel Kritik gesorgt hatte. Die vier Parteien, die am 14. Mai in Bordesholm antreten, haben dazu unterschiedliche Positionen.

