Vatertag 2022 in Holstein: Hauptsache gute Laune

Ob mit dem Bollerwagen oder dem Rad – am Vatertag stehen Spaß und gute Laune im Mittelpunkt derer, die unterwegs sind. Auch wenn es nicht immer nur Väter sind, die losziehen.

Holstein.16 Grad, Böen in Stärken von bis zu 60 Kilometer pro Stunde – das Wetter zeigte sich am Vatertag 2022 nicht von seiner besten Seite. Aber wer mit Bollerwagen oder Fahrrad auf Tour geht, der lässt sich davon nicht abhalten. Zwei Jahre musste coronabedingt in Sachen Vatertagstour pausiert werden, in diesem Jahr standen keine Einschränkungen auf dem Plan.

Jan und Lars ziehen einen dreirädrigen Bollerwagen an der Hamburger Chaussee in Molfsee entlang, vollgepackt, neben Getränken ist ein Grill mit an Bord. Der Grund: „Unser Ziel ist es, am Ende am Rammsee zu grillen und zu baden“, erklärt der 28-jährige Lars aus Molfsee. Freund Jan kommt aus Warnau und ist 29 Jahre alt – Kinder haben beide keine.