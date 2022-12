﻿Verdacht auf Kinderpornografie: 29 Durchsuchungen der Kripo Kiel

Die Kriminalpolizei Kiel hat wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie 29 Wohnungen und Häuser durchsucht. Neun davon liegen in Kiel, 20 im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Zahlreiche Datenträger wurden sichergestellt. Ein Zusammenhang zwischen den Taten soll nicht bestehen.

