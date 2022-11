﻿Diese Leute bescheren Gettorf coole Musik und spannende Kulturtipps

Da geht was in Gettorf: Eine kleine Truppe im Hintergrund bringt die Gemeinde öfter mal richtig in Stimmung. Der Verein Wohlder Kultur holt spannende Musiker und jetzt auch Theater in den Ort. Das haben die Verantwortlichen vor.

Der Verein Kunst- und Kulturverein Wohlder Kultur bewegt was in Gettorf: Beate Kock, Hilke Gebert, Tim Bolwig, Stephie Johannsen (von links).

Gettorf. Sie ziehen hinter den Kulissen im Ehrenamt die Fäden. Das Ergebnis sind Konzerte mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern, mit Bands aus Hamburg, mit international tourenden Singer-Songwritern. Der Verein Wohlder Kultur holt am Sonnabend, 19. November, erstmals ein Improvisationstheater nach Gettorf. Die Szenenexpress aus Kiel tritt im Kubik am Schulzentrum um 20 Uhr auf.

Was der Verein, der rund 30 Mitglieder hat, ehrenamtlich in Gettorf in Gang bringt, kann sich sehen lassen. Fast jeden Monat ist ein Konzert. Meist ist die Location das Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo), wo die Terrasse den Raum erweitert. Ab und zu wird im GTV-Heim gespielt, wo 60 Gäste Platz haben. Eine echte Theaterbühne war jetzt für Szenenexpress gefragt. Das große Kubiz ist perfekt.

Verein für Kultur und Musik in Gettorf entstammt einer Kita-Initiative

Die Geschichte des Vereins reicht bis 1994 zurück. „Wir waren ein Förderverein für Kinder und Familien“, berichtet Beate Kock, die mit am längsten dabei ist. „Er entstand aus einer Initiative, die sich für einen dritten Kindergarten in Gettorf einsetzte.“ Als die Kita stand, wurden Veranstaltungen für Groß und Klein angeboten. Beate Kock: „Da wurde ich aufmerksam. Ich bin Heilpädagogin. Es gab Lesungen und Vorträge über Erziehungs- und Bildungsfragen bis hin zu Mobilfunk und Astrologie.“

Improtheater Szenenexpress Kiel: Am Sonnabend, 19. November, um 20 Uhr gibt es eine Aufführung im Kubiz Gettorf. Karten sollte man reservieren. © Quelle: Szenenexpress

Dann verschob sich der Fokus stärker auf Livemusik. „Das kommt an“, weiß Kock, die lange Vorsitzende war. Man gab sich einen anderen Namen: Kunst- und Kulturverein Wohlder Kultur. Darin engagieren sich auch Menschen, die selbst Musik machen. Der neue Vorsitzende Tim Bolwig etwa hat Kontakte in die Musikszene. Dass er selbst Gitarre spielt, sieht er zwar als Privatsache. „Aber ich besuche viele Konzerte. Ich schaue, was zum Beispiel im Prinz Willy in Kiel läuft. Diese Größenordnung passt auch für Gettorf.“

Verein Wohlder Kultur kümmert sich persönlich um das Wohl der Bands

Bolwig spricht Singer-Songwriter und Bands auf Tour an. Viele sind zum Abstecher nach Gettorf bereit. Die Künstlerinnen und Künstler dürfen sogar bei Familie Bolwig übernachten. „Ich bin gerade Hausmann“, klärt er auf. „Da kann ich mich um alles kümmern. Am Abend klönt man noch, am Morgen gibt es Frühstück. Das macht Freude.“

Auch Mitglied Stephie Johannsen bringt ihre Kontakte ein. Die Erzieherin ist auch Musikerin und ist in der Band Alternativlos, die kürzlich mit dem Verein ein Benefizkonzert für Flüchtlinge aus der Ukraine gab. Der Auftritt spielte eine ordentliche Spende für die Flüchtlingshilfe Gettorf ein. "Zusätzlich kooperiert der Verein mit der Volkshochschule", ergänzt Johannsen.

Hutkasse für Konzerte in Gettorf bewährt sich

Wie bezahlt man die Live-Acts? Die zwölf Euro Jahresbeitrag der Mitglieder dürften kaum ausreichen, zumal eventuell Raummiete und natürlich Gema-Gebühr anfällt. „Die meisten spielen gegen Spende in die Hutkasse. Das Publikum wertschätzt das, sodass für Auftretende etwas zusammenkommt. So können sich auch Leute mit kleinem Budget den Konzertabend noch leisten“, erläutert Kassenwartin Hilke Gebertson, die beruflich in einer Apotheke arbeitet.

Charismatischer Typ, samtig angeraute Stimme: Morgan Finlay. Der kanadische Singer-Songwriter aus Vancouver trat auch im Prinz Willy in Kiel auf. © Quelle: Björn Schaller (Archiv)

Für das Stegreiftheater Szenenexpress 19. November kauft man Tickets an der Abendkasse (zwölf Euro). "Wir bitten aber, vorab Karten über unsere neue Homepage (kultur-gettorf.de) zu reservieren. So wissen wir, womit wir rechnen müssen", sagt Bolwig. "Und man sollte unseren Newsletter abonnieren. Sehr freuen würden wir uns über neue Mitglieder."

Die nächsten Events stehen schon: Am 10. Dezember kommen Singer-Songwriter Josh Island und Percussionist Pedro Gonzales mit Pop, Funk, Soul ins GTV-Heim. Am 21. Januar 2023 gastieren die kubanischstämmige Kielerin Isa van Krøll und Band mit New Pop, Hip-Hop und Reggae im Familienzentrum. Am 25. Februar spielt dort der kanadische Singer-Songwriter Morgan Finlay Indie-Rock, Folk und Grunge. Bei diesen Konzerten geht der Hut rum.