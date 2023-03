﻿Achtes Frauenforum in Rieseby

Am Montag, den 3. April, wird das achte Frauenforum des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Rieseby stattfinden. Bei der Veranstaltung wird es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehen. Dazu wird unter anderem eine Expertin aus Berlin einen Vortrag halten.

Rieseby. Das Frauenforum des Kreises Rendsburg-Eckernförde setzt sich auch dieses Jahr wieder für mehr Teilhabe von Frauen in der Gemeinde- und Kreispolitik ein. Ein wichtiger Aspekt dieser Gleichstellung ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – ein Thema, welches auf dem achten Frauenforum in Rieseby am 3. April Kern der Veranstaltung sein wird. „Eingeladen sind alle Menschen, die sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren“, so Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Schlei-Ostsee, Nina Jeß. Zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Silvia Kempe-Waedt und der Kreispräsidentin Juliane Rumpf lädt Jeß am Montag, 3. April, ab 17.30 Uhr nach Rieseby-Krog in die Dorfstraße 35 ein.