Viele Menschen und die Stadtpolitik haben die Nase voll: Mit einem Drei-Stufen-Plan will die Stadt Rendsburg die Eigentümer von verfallenen Gebäuden in der Innenstadt zur Verantwortung ziehen. Für die könnte es ungemütlich werden.

Etwa 15 Immobilien in der Rendsburger Altstadt sind stark verfallen, drohen teilweise gar einzustürzen. Eine Initiative will diese Gebäude nun retten.

Verfallene Häuser in Rendsburg: Stadt will bei Eigentümern Druck machen

Rendsburg. Immer wieder sorgt die Stadt Rendsburg für Schlagzeilen, weil in der historischen Altstadt einzelne Häuser verfallen. Am Ende steht meist deren Abriss – es bleiben Baulücken. Schuld sind in der Regel die Eigentümer, die nicht in ihre Gebäude investieren können oder wollen. Ob Erbengemeinschaft aus Süddeutschland, Immobilieninvestor aus Übersee oder Unternehmer aus der Region – nicht alle haben Freude an jahrhundertealter Bausubstanz.

Rendsburg: Alte Häuser verfallen

Stadtpräsident Thomas Krabbes kündigte am Mittwoch eine härtere Gangart der Stadt gegenüber den Eigentümern dieser Gammel-Häuser an. Die Stadt habe einen Drei-Stufen-Plan aufgestellt. In einem ersten Schritt werden die elf bekannten Eigentümer zu einem runden Tisch im Januar einladen. Wer dort nicht erscheint, werde per Einschreiben angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. Wer auch dieses Schreiben ignoriert, müsse ab dem Frühjahr damit rechnen, dass die Stadt für jede ordnungsrechtliche Kleinigkeit an den Häusern – wie unerlaubt angeklebte Plakate – eine sehr kurze Frist zur Beseitigung des Missstandes setzt. Anderenfalls könne bereits 48 Stunden später der Bauhof anrücken und der Eigentümer müsse anschließend die Rechnung zahlen. „Wir werden sie nerven und schauen, wo wir nächsten Jahr sind“, so Krabbes mit Blick auf die betreffenden Eigentümer.

Immobilien in Rendsburg: 15 Sorgenkinder in der Stadt

Der Stadtpräsident betonte aber auch, dass man trotz der bekannten Beispiele in teils prominenten Lagen von Einzelfällen sprechen müsse. Bei rund 12 000 Haushalten in rund 3000 Gebäuden habe man aktuell lediglich 15 „Sorgenkinder“ im Visier, so Krabbes. „Abgesehen von diesen 0,5 Prozent ist die große Mehrheit der Rendsburger Immobilieneigentümer gewissenhaft.“

Etwa 15 Immobilien in der Rendsburger Altstadt sind stark verfallen, drohen teilweise gar einzustürzen. Eine Initiative um den Galeristen Jürgen Baum will diese Gebäude nun retten. © Quelle: Paul Wagner

Am Mittwochnachmittag hatten sich etwa 30 Rendsburgerinnen und Rendsburger vor einem bröckelnden Jugendstilhaus in der Königstraße versammelt. Dieses steht seit den 1990er-Jahren leer und soll nach langem Hin und Her ab dem 9. Januar abgerissen werden. Weil die Erker des Hauses bereits abgestützt werden müssen und die Fassade bröckelt, sind Fuß- und Radweg sowie ein Fahrstreifen der viel befahrenen Königstraße seit Monaten gesperrt. Initiator Jürgen Baum hatte vor dieser Kulisse zu einer „Trauerfeier“ mit Kerzen und Trauermusik eingeladen und kündigt die Gründung eines Vereins an, der sich für die historische Bausubstanz der Stadt einsetzen möchte. Titel: „Bürger für Rendsburg – unsere alte Stadt – lebenswert, liebenswert, erhaltenswert“. Aktuell laufe die Vereinsgründung, mit dem Finanzamt werde über die Gemeinnützigkeit gesprochen, so Baum.

Abrisshaus in der Königstraße – Straße teils gesperrt

Am Abrisshaus in der Königstraße werde deutlich, wie verfallende Bausubstanz der ganzen Gesellschaft schadet, so Baum. „Hier könnten Menschen leben“, sagt der Rendsburger Galerist, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern auch mehr Druck von der Stadt erwartet. Beim Problem der Gammel-Häuser kämen unterschiedliche Gründe zusammen. Unter anderem lohne es sich in vielen Fällen finanziell nicht, die alten Häuser zu sanieren. Jürgen Baum gibt jedoch zu bedenken: „Unter dem Strich ist ein Neubau teurer. Wenn man die Klimabilanz ehrlich betrachtet, entstehen 80 Prozent der Treibhausgase beim Rohbau eines Hauses.“

Mehr Druck von der Stadt gefordert

Mit dem bisherigen Umgang der Stadt gegenüber den Eigentümern ist Baum nicht einverstanden. „Die Stadt tritt den Eigentümern noch nicht genug auf die Füße. Da sollte man auch mal eine juristische Auseinandersetzung wagen.“ Beispiele in Tübingen oder Bremen hätten gezeigt, dass Städte mit entsprechenden Satzungen erfolgreich gegen den Verfall vorgehen könnten.

Eigentum verpflichtet

„Vorsicht an der Bahnsteigkante“, sagte Stadtpräsident Krabbes zur Forderung nach neuen Satzungen. Diese seien – zum Beispiel beim Verbot von sogenannten Schottergärten – auch immer ein Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Im Grundgesetz sei klar geregelt, dass Eigentum verpflichtet, so Krabbes.

Er nahm den aktuellen Eigentümer der Immobilie in der Königstraße am Mittwoch in Schutz. Dieser habe das Haus erst vor zwei Jahren mit der Absicht gekauft, es zu sanieren. Gutachten hätten dann jedoch gezeigt, dass tragende Teile nicht mehr zu retten sind. An seiner Stelle soll ein Neubau mit bis zu 20 Wohnungen entstehen.