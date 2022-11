﻿Verkaufsoffener Sonntag in Bordesholm lockt mit vielen Angeboten

Zum zweiten Mal öffnen in diesem Jahr die Läden in Bordesholm zum verkaufsoffenen Sonntag am 6. November. Der Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholmer Land rechnet trotz der nur mäßigen Wetterprognose damit, dass einige Tausend Besucher am Sonntag ins Zentrum strömen.

Traumhaftes Wetter herrschte beim ersten verkaufsoffenen Sonntag im Mai 2022 – für den zweiten Aktionstag des Handwerks- und Gewerbevereins Bordesholmer Land am 6. November sind die Wetterprognosen nicht so positiv.

Bordesholm. Über 50 Läden in Bordesholm sind beim verkaufsoffenen Sonntag am 6. November dabei und öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Die Wetterprognosen sind allerdings alles andere als positiv – bislang ist viel Regen angesagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch hofft Jürgen Baasch, Vorsitzender des Handwerks- und Gewerbevereins Bordesholmer Land, auf einen „vollen Ort“. Die Konkurrenz ist aber groß. In Schleswig-Holstein öffnen am kommenden Sonntag in weiteren zehn Städten die Geschäfte, unter anderem in Kiel, Bad Segeberg und Flensburg.

Jürgen Baasch: Verkaufsoffener Sonntag in Bordesholm lohnt sich

Aus Sicht von Jürgen Baasch lohnt sich ein Besuch in Bordesholm immer. „Und gerade bei solchen Aktionstagen haben die Läden immer Überraschungen geplant. Und die Wetterprognosen können sich im Norden schnell zum Positiven hin verändern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Rahmenprogramm gehört beispielsweise ein Kinderkarussell in der Geschäftsstraße. Zwei Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr können neben der Bordesholmer Sparkasse bestaunt werden. „Wir kommen mit dem Drehleiterwagen, der bis zu einer Höhe von 32 Metern eingesetzt werden kann, sowie mit dem neuesten Einsatzfahrzeug, einem HLF 2“, teilte Marko Lübker, stellvertretender Wehrführer, mit. „Es gibt viel zu schauen, Vorführungen sind aber nicht geplant“, so Lübker.

Die Freiwillige Feuerwehr Bordesholm präsentiert beim verkaufsoffenen Sonntag auch ihre Drehleiter. © Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Ponyreiten ist in der Feldstraße möglich, aktuelle Infos zum Thema Energiesparen gibt es von den Versorgungsbetrieben Bordesholm am Bahnhof. Im Rathaus können sich Gäste die aktuelle Ausstellung, die am 6. Oktober eröffnet wurde und noch bis zum 31. Dezember läuft, ansehen. Unter dem Titel „Kontraste!“ sind Bilder von Antje Scheidler zu sehen.

Unter dem Titel „Kontraste!“ sind bis Ende Dezember Werke von Antje Scheidler aus Heikendorf im Rathaus zu sehen, hier ein kleiner Ausschnitt aus einem Gesamtwerk. © Quelle: Frank Scheer

Die Künstlerin arbeitet in einem eigenen Atelier der Ateliergemeinschaft „Kunstwerft Korügen 9“ in Heikendorf. Spaß am Experimentieren, die Leidenschaft zur Natur und zum Element Wasser, Bilder im Kopf und der Blick in den Tag sind die Grundlage ihres bildnerischen Schaffens, heißt es seitens der Amtsverwaltung.

Wenn das Wetter und die Tiere mitspielen, dann rechnet Kerstin Schlichting vom Naturschatzlädchen in der Heintzestraße 39 mit dem Besuch von Rosi und Fritz. Dabei handelt es sich um zwei Esel, die von der Heilpraktikerin Yenna Gruitrooy in Reesdorf in der Praxis Eselsohren in der Therapie eingesetzt werden. „Kennengelernt habe ich die Therapeutin bei mir im Geschäft. Geplant ist, dass sie und ihre Tiere von Reesdorf durch Bordesholm nach Alt-Bordesholm kommen“, sagt Schlichting. Um die Tafel in Bordesholm finanziell zu unterstützen, verkauft Brillen Heinzel Popcorn am laufenden Band. Der Becher ist für 50 Cent zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neueste Bordesholm-Krimi wird auch verkauft

Auch für Freunde des „Bordesholm-Krimis“ lohnt ein Besuch des verkaufsoffenen Sonntags. Sie müssten dann nicht bis Mitte November warten, bis das neueste Werk „Der Enkeltrick“ im Buchhandel zu haben ist. Jürgen Baasch, der das Werk mit Bernd Lohse, Henning Thomsen und Norbert Praetorius, der zum ersten Mal mitwirkte, geschrieben hat, hat die druckfrischen Exemplare erhalten und wird im Bereich der Sparkasse einige Exemplare verkaufen.

Lesen Sie auch

Das Amt weist darauf hin, dass das Ortszentrum von 10 bis 18 Uhr voll gesperrt wird. Die Sperrung gilt für die Bahnhofstraße von der Einmündung Holstenstraße bis Steenredder sowie Heinrich-Rix-Straße und Mühlenstraße im Zentrum. Eine Umleitung wird ausgeschildert.