﻿Verkaufsoffener Sonntag in Rendsburg: Was am 7. Mai alles an Aktionen geboten wird

Rendsburg. Verkaufsoffener Sonntag und alles rund um Mobilität bei der Aktion „RD macht mobil“: Am Sonntag, 7. Mai, werden in Rendsburgs Innenstadt allerlei Aktionen und Einkaufsmöglichkeiten angeboten. Wann die Geschäfte geöffnet haben, wo Sie Oldtimer bestaunen können, und welche Attraktionen es für Familien gibt, lesen Sie hier.

Wann haben die Geschäfte in Rendsburg am Sonntag, 7. Mai, geöffnet?

Die Läden der Rendsburger Innenstadt haben am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Mai, von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Welche Attraktionen für Familien sind am verkaufsoffenen Sonntag geplant?

Am Obereiderhafen können die Gäste Aktionen zum Mitmachen ausprobieren. Kinder können auf einem kleinen Zug mitfahren, durch Parcours für Bobbycars oder Laufräder sausen oder auf der Hüpfburg in Form einer Schwebefähre toben. Außerdem können Interessierte mit Drohnenflügen Rendsburg von oben sehen.

Auf dem Schiffbrückenplatz gibt es eine Hüpfburg und ein Karussell. Entlang der Altstadtpassage verläuft ein Geschicklichkeitsparcours für ferngesteuerte Fahrzeuge. Auf dem Altstädter Markt wird ein Spielbereich für Groß und Klein aufgebaut.

Was findet bei der Aktion „RD macht mobil“ statt?

Der Automobilclub Rendsburg präsentiert am Obereiderhafen Oldtimer, und regionale Autohändler stellen Modelle verschiedener Automarken vor. Auch Lastenräder, Pedelecs, Motorräder, Boote der DLRG sowie Einsatzfahrzeuge des Roten Kreuzes und der Johanniter sind zu sehen. Die Entwicklungsagentur Rendsburg informiert über die Aktion Stadtradeln, die am 7. Mai startet.

Auf dem Schloßplatz können Gäste verschiedene Modelle des Radverleihers Sprottenflotte, VR-Brillen der VHS Rendsburg oder Rauschbrillen ausprobieren.

Vom Schiffbrückenplatz starten Kutschfahrten durch die Altstadt. Wer lieber selbst radelt, kann auf einer geführten Radtour Rendsburg entdecken. Die Runde startet um 12 Uhr am Altstädter Markt.

Die Musical Academy Schleswig-Holstein präsentiert zwischen 13 und 16 Uhr ihr Stück „Die Schimmelreiterin“ auf der Empore direkt vor dem Alten Rathaus.

Wo gibt es Essen und Getränke beim verkaufsoffenen Sonntag in Rendsburg?

Möhls Gasthof bietet in einem Foodtruck auf dem Schiffbrückenplatz Kulinarisches. Auf dem Schloßplatz kann man Falafel kaufen. Dänisches Softeis gibt es am Obereiderhafen und Crêpes auf dem Schiffbrückenplatz. Ein Coffee-Bike mit hochwertigem Kaffee aus der Rösterei Loppo in Kiel hält am verkaufsoffenen Sonntag am Obereiderhafen.