Eine erneute Nachfrage des Bürgermeisters rief eine neue Lösung auf den Plan: Um das Überqueren der Kieler Chaussee vor dem Seniorenwohnheim sicherer zu machen, setzt der Kreis jetzt auf eine Mittelinsel. Die Lösung ist erst mal aber nur provisorisch.

Gettorf. Im Konflikt um die Verkehrssituation vor der Seniorenwohnanlage „Kieler Blick“ in Gettorf steht nun eine Lösung in Aussicht. Seit knapp zwei Jahren monieren die Bewohnerinnen und Bewohner, dass in der Kieler Chaussee zu schnell gefahren wird. Die Politik hatte zunächst einen Zebrastreifen oder eine Bedarfsampel angestrebt, um das Überqueren der Straße zu erleichtern. Das blieb jedoch erfolglos – die Straßenverkehrsbehörde des Kreises lehnte beides ab.