﻿Verkehrsberuhigung in Strande: Warum Radfahrende hier jetzt Vorfahrt haben

Blechlawinen, die durch Strande Richtung Bülker Huk rollen, Autonutzer, die in Nebenstraßen nach Parkplätzen suchen: Das soll anders werden. So will Strande die Menschen im Ort vor dem Verkehr schützen.

Strande. Das Einrichten von Fahrradstraßen ist immer noch eher ungewöhnlich. Umso interessanter, wenn eine kleine Gemeinde wie Strande das Konzept sogar sehr großflächig umsetzt. Das sorgte am Wochenende im Ostseebad für viel Gesprächsstoff – und die Erkenntnis, dass die Verkehrsregeln in Fahrradstraßen wohl noch nicht ausreichend bekannt sind.

Seit wenigen Tagen sind zum Beispiel die zentrale Dänischenhagener Straße in Strande ab der Einmündung in die Dorfstraße ebenso wie der Bülker Weg bis zur Bülker Huk als Fahrradstraße ausgewiesen.

Neue Fahrradstraßen in Strande: Die Regeln sind oft unbekannt

Wie lauten da noch mal die Regeln? Dieses Thema wurde nach Angaben von Strandern am Wochenende intensiv diskutiert. Mit durchaus verwegenen Erklärungen.

So sei Kindern erzählt worden, dass sie auf einer Fahrradstraße keinerlei Rücksicht mehr auf den Autoverkehr nehmen müssten. Das stimmt allerdings nicht – und das nicht nur zum Selbstschutz. Aber: In Teilen der Dänischenhagener Straße sowie im Bülker Weg in Strande haben Radelnde jetzt Vorfahrt.

Strande: Maximal Tempo 30 ist auf den Fahrradstraßen erlaubt

Für sie gilt, ebenso wie für Autos, maximal Tempo 30. Auf Radelnde muss zudem besondere Rücksicht genommen werden. „Ein Überholen ist nur mit Abstand möglich“, betont Strandes Bürgermeister, Holger Klink (CDU). Grundsätzlich dürfen in Fahrradstraßen laut ADAC nur Radlerinnen und Radler sowie E-Scooter unterwegs sein – auch nebeneinander fahrend.

Ein kleines Zusatzschild sorgt dafür, dass bei der Verkehrsberuhigung in Strande in der Dänischenhagener Straße sowie im Bülker Weg auch Autos geduldet werden. Diese dürfen allerdings nicht Radler bedrängen, betont Klink. Damit können Radelnde nun direkt vom Shared Space an der Promenade über die Strandstraße (ebenfalls Fahrradstraße) und den Bülker Weg bis zur Bülker Huk fahren.

Viele Unsicherheiten: Neue Regelung in Strande für Verkehrsberuhigung

Auch der Strander Bürgermeister Holger Klink hat mitbekommen, dass es mit Blick auf die Regeln der Verkehrsberuhigung in Strande noch Unsicherheiten bei Einwohnern und Besuchern gibt. „Die Fahrradstraße hat immer Vorfahrt“, betont der Bürgermeister. Er sei froh, dass die Fahrradstraße in Strande in diesem Ausmaß von den Behörden bewilligt wurde.

Doch womöglich müsse man in den ersten Wochen noch mit Hinweisen auf Bannern Regeln erklären. Man dürfe aber nicht zusätzlich an den neuen Schildern darüber informieren, welche Bedeutung eine Fahrradstraße hat, erklärt er.

Probleme in Strande: An schönen Tagen rollt hier viel Verkehr

Das Ganze ist Teil des von der Politik angeschobenen Konzeptes zur Verkehrsberuhigung in Strande. Gerade an schönen Tagen rollen Blechkarawanen durch den Ort. Daher hat Strande bereits die Nebenstraßen mit individuellen Lösungen nach Wunsch der Anlieger beruhigt. Dazu gehörten zum Beispiel Hochbeete oder eigens markierte Parkplätze – was in Straßen wie Witten Land’n auch zum Verlust von Parkplätzen geführt hat.

Für die nächste Stufe der Verkehrsberuhigung in Strande soll ein neues Parkleitsystem sorgen. Es sieht unter anderem eine Schranke am Bülker Weg hinter dem Surfclub vor. Sie soll Klink zufolge „vollautomatisch schließen“, wenn dort zu viele Leute unterwegs sind. Aber auch, wenn Radfahrerinnen und Radfahrer „durch Autos sehr gefährdet sind“.

„Verkehr ist immer ein Problem“: Thema beschäftigt viele touristische Gemeinden

Die Schranke für die Verkehrsberuhigung in Strande sei in der Ausschreibung. Laut Zusagen soll sie Ende September oder im Oktober fertig werden. „Wir brauchen vor Ort zum Beispiel noch eine Stromanschluss“, sagt der Bürgermeister.

Eine Verkehrsberuhigung wie in Strande sei auch für andere touristische Gemeinden interessant, davon ist Klink überzeugt: „Verkehr ist immer ein Problem.“ Dabei müsse man immer einen Spagat vollführen zwischen den Interessen der Einheimischen und der Tagesausflügler.

Als dritte Säule der Verkehrsberuhigung in Strande soll das Alternativangebot an Parkplätzen ausgebaut werden. Dazu soll der Großparkplatz in Strande am Ortseingang um etwa 150 Parkplätze wachsen – möglichst bis Ende des Jahres.