﻿Das sind die drei Unfallschwerpunkte in Eckernförde

Eckernförde. 655-mal krachte es auf den Straßen von Eckernförde. Das sagt die Verkehrsunfallstatistik 2022 für die Stadt aus. Damit ist die Gesamtzahl im fünften Jahr leicht rückläufig. Dieser positiven Entwicklung stehen zwei andere Trends entgegen: Die Zahl der Verletzten ist um ein Drittel gestiegen, und Radfahrunfälle haben ebenfalls deutlich zugenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entscheidend für die Bewertung der Statistik sind die aufnahmepflichtigen Unfälle, bei denen die Polizei erscheinen muss. Hier haben die Verkehrsunfälle um 28 auf 174 zugenommen. Das schlägt sich auch bei den Vorfällen mit Verletzten nieder: Die Unfälle mit Personenschäden wuchsen um ein Drittel an. 144 Verkehrsteilnehmer wurden leicht und 15 schwer verletzt.

Deutlich mehr Leichtverletzte in Eckernförde

Der signifikante Anstieg betrifft vor allem Leichtverletzte. Einen pauschalen Grund, so Lutz Kraack, Sachgebietsleiter Verkehr bei der Polizeidirektion Neumünster, könne man dafür nicht ausmachen. Hauptunfallursachen sind laut Polizei Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, Missachtung der Vorfahrt, überhöhte Geschwindigkeit und zu dichtes Auffahren. Jeder dritte Unfallverursacher, meist auf Parkplätzen, beging Fahrerflucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutlich zugenommen – von 47 auf 63 – haben die Verkehrsunfälle mit Radfahrern. Sieben Radler wurden dabei schwer verletzt. Schuld sind nicht immer die Autofahrer: In 35 Fällen lag die Hauptverantwortung bei den Radfahrern. 15 Prozent Kinder verunglückten mit dem Zweirad und 30 Prozent über 70-Jährige. Fast verdoppelt hat sich die Unfallzahl mit Pedelecs (21), die allerdings auch immer häufiger auf den Straßen anzutreffen sind. Gründe für die Fahrradunfälle liegen nach Angaben der Polizei insbesondere bei Unachtsamkeit und falscher Straßenbenutzung.

Unfallschwerpunkt Rendsburger Straße/Windebyer Weg

Für den Straßenverkehr macht die Polizei drei Unfallhäufungsstellen in Eckernförde aus. Die Knotenpunkte B 76/Noorstraße, B 76/Schulweg und Rendsburger Straße/Windebyer Weg. Während der Knoten B 76/Noorstraße durch eine Ampel weitgehend entschärft ist und es hier vor allem bei Ampelausfällen krachte, sei der Knoten Rendsburger Straße/Windebyer Weg weiterhin ein Sorgenkind, so Lutz Kraack.

Der Verkehrsexperte der Polizei könnte sich zwei Lösungsmöglichkeiten vorstellen: entweder die Beschränkung der Ausfahrt aus dem Windebyer Weg nur auf Rechtsabbieger oder – noch besser – eine eigene Ampelanlage für die unübersichtliche Einmündung, bei der Autofahrer beim Linkseinbiegen in die Rendsburger Straße gleich mehrere Fahrspuren zu beachten haben. Beides müsste zunächst geprüft werden.

Polizei will Kontrollen neu ausrichten

Um die Unfallzahlen zu drücken, plant die Polizeidirektion Neumünster mehr Verkehrsunterricht im Kindesalter wie den Grundschul-Fahrradpass und eine verstärkte Verkehrsüberwachung. Letztere soll vor allem auf die falsche Straßenbenutzung von Radfahrern abzielen, aber auch auf Handy-Nutzung am Steuer, zu schnelles Fahren sowie Alkohol- und Drogeneinfluss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig ist die Polizei in Eckernförde stark belastet, wie der stellvertretende Revierleiter Bernd Rikowski erläutert. Das betrifft die Begleitung von Veranstaltungen im Ostseebad ebenso wie den Abzug örtlicher Polizeikräfte für externe Einsätze, etwa 2022 auf Sylt (Lindner-Hochzeit, Punker-Treffen). Bewährt habe sich die vorübergehende Ausweisung eines „gefährlichen Orts“ vor Rewe/Sauersgang, nachdem es dort Probleme mit Jugendgruppen gegeben hatte. Die Kontrollen hätten dort zu einer Beruhigung der Situation geführt.

Weniger Beamte im Bäderdienst des Reviers

Rikowski wirbt allerdings dafür, mehr Angebote und Treffpunkte für Jugendliche in Eckernförde zu schaffen. Für den Bäderdienst in der Sommersaison erhält das Polizeirevier dieses Jahr nur sieben statt der üblichen zehn zusätzlichen Beamten. „Das macht eine Menge aus“, bedauert Rikowski. Gerade in Schwansen mit der hohen Campingplatzdichte fehle es dann an Personal. „Wir versuchen, das irgendwie auszugleichen.“