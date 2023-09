﻿Versorgungsbetriebe Bordesholm: Deshalb ist das Erdgas derzeit so günstig

Bordesholm. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) gehören momentan zu den günstigsten Erdgasanbietern in Schleswig-Holstein. Ohne langfristige Preisgarantie liegt der Tarif Eidertal Smart meilenweit unter der Gaspreisbremse von zwölf Cent. Das sorgte seit Juni für 25 Prozent Neukunden. Warum können die VBB, die zu 100 Prozent der Kommune gehören, so günstig sein? Geschäftsführer Frank Günther erklärte die Gründe. Er informierte aber auch darüber, dass die Tarife zum Jahresstart 2024 deutlich anziehen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn VBB-Geschäftsführer Frank Günther liest, dass Mitbewerber in der Region ihren Erdgaspreis gesenkt haben oder ihn senken wollen, kann er nur schmunzeln. Der Tarif Eidertal Smart kostet 6,58 Cent je Kilowattstunde. „Wir profitieren da immer noch von langfristigen Verträgen und auch von ein bisschen Glück bei vergangenen Vertragsabschlüssen“, so Günther am Montag bei einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Bordesholm: Frank Günther plädiert für günstige Mehrwertsteuer auf Erdgas

Zum Jahreswechsel 2023/24 werden die Erdgaspreise insgesamt deutlich anziehen, in Bordesholm um vier Cent. „Wir werden dann aber immer noch da liegen, wo andere Unternehmen gerade hingesenkt haben“, so der VBB-Geschäftsführer. In Kiel liegen die Preise derzeit bei knapp unter zwölf Cent, in Nortorf bei 13,5 bis 14 Cent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sicht von Frank Günther sollte Finanzminister Christian Lindner die geringere Mehrwertsteuer auf Erdgas von sieben (eigentlich 19) Prozent noch mindestens ein Jahr beibehalten und stattdessen die Preisdeckel bei Erdgas und Strom zum Jahresende aufheben.

In Bordesholm hat der günstige Preis zu einem wahren Neukundenansturm geführt. „Bis Mai haben wir keine neuen Kunden aufgenommen, weil wir die Märkte beobachtet haben. Dann haben wir in den letzten Monaten einen irren Zulauf gehabt. Die Zahl der Erdgaskunden stieg von 3600 auf 4500“, berichtet Günther.

Aber die Menschen sparen, der Absatz sei trotz der Mehrkunden um mehr als 20 Prozent zurückgegangen. Günther rechnet zum Jahreswechsel mit einem Rückgang der Kundenzahl. „Viele wechseln ständig. Wir bleiben aber günstig.“ In der Sparte Strom ist Bordesholm ebenfalls günstiger als viele andere: Da stieg die Anzahl der Kunden von 4500 auf 5700.

Der Aufsichtsratschef Jörg Niedersberg machte aber auch deutlich, dass insgesamt gesehen bei der notwendigen Energiewende ein schneller Ausstieg aus fossilen Stoffen deutlich Sinn macht, weil „es wegen der CO2-Steuer insgesamt immer teurer werden wird“. In diesem Zusammenhang bekräftigten Vertreter der VBB und des Projektpartners Blunk-Gruppe (Rendswühren) am Montag auch ein Festhalten am regionalen Konzept „Grünes Gas“ – damit laufen auch die meisten der neueren Erdgasheizungen.

Die Versorgungsbetriebe Bordesholm halten an ihrem Zukunftskonzept „Grünes Erdgas" fest. Das betonte am Montag Geschäftsführer Frank Günther. Derzeit beträgt der Anteil von Erdgas 85,6 Prozent (linkes Diagramm). Ab 2035 wollen die VBB kein Erdgas mehr liefern. Wärmepumpen (gelb, 45,4 Prozent) und grünes Gas“ (grün, 32,6 Prozent) werden dann hauptsächlich für die Wärme sorgen. © Quelle: Frank Scheer

Die Hauptlast der Energiewende in der Region Bordesholm liegt aber zukünftig auf Wärmepumpen. VBB-Geschäftsführer Frank Günther reagierte mit seinen Aussagen auf Kritik in einem Gutachten des Borderstep Instituts aus Hannover. Ab 2035 sollen die Häuser in der Region Bordesholm zu 45 Prozent mit Wärmepumen mit Fotovoltaik, 33 Prozent mit Grünem Gas, 14 Prozent durch Fernwärme und 8,15 Prozent durch grünen Wasserstoff beheizt werden. „Das ist unser Konzept für eine ländliche Region. In Ballungsräumen und Städten wird das sicher anders sein“, so Günther.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Nachfrage bestätigte der VBB-Geschäftsführer, dass zur Umsetzung nach jetzigem Stand nur eine Biogasanlage geplant sei, in der jährlich 40 Millionen Kilowattstunden Methangas erzeugt werden sollen. Über den Standort der zehn bis 12 Millionen Euro teuren Anlage wollte das Projektteam VBB/Blunk weiterhin nichts sagen. Seitens des Gesetzgebers wünscht sich das Team mehr Schnelligkeit. Der Mix, der zukünftig in Biogasanlagen vergoren werden darf, steht immer noch nicht fest.

Lesen Sie auch

In der VBB-Biogasanlage sollen nach den jetzigen Plänen pro Jahr 46 500 Tonnen verarbeitet werden, zurzeit plant man mit 50 Prozent Mais. Dafür ist eine Anbaufläche von 450 Hektar in der Region Bordesholm notwendig, wie Phillipp Staritz, Vertriebsleiter Agrar bei der Firma Blunk, betonte. Im Gutachten waren 1233 bis 2312 Hektar genannt worden – allerdings unter der Annahme, Mais sei die Hauptenergiequelle.

KN