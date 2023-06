﻿Versorgungsbetriebe Kronshagen: Chef Joachim Kledtke verlässt Unternehmen

Kronshagen. Die Versorgungsbetriebe Kronshagen (VBK) haben ab dem 1. Juli einen neuen Chef. Geschäftsführer Joachim Kledte (64) geht nach 20 Jahren in den Ruhestand. Er übergibt ein von 20 auf 40 Mitarbeiter gewachsenes Unternehmen, das auch außerhalb von Kronshagen den Bau von lokalen Wärmenetzen und Blockheizkraftwerken anbietet.

Der Umzug in den neuen Standort der Versorgungsbetriebe Kronshagen am Claus-Sinjen-Weg, einem Zwölf-Millionen-Euro-Projekt der Gemeinde, zählt zu den letzten Aufgaben von VBK-Geschäftsführer Kledtke. Das neue Verwaltungsgebäude ist fast vollständig benutzbar. „Beim Internet und bei der Telekommunikation hakt es ein wenig“, sagt Kledtke. Für Kunden der Versorgungsbetriebe Kronshagen heißt das: Es können keine E-Mails vom Unternehmen beantwortet werden.

Kledtke hat im neuen Verwaltungsgebäude kein eigenes Büro mehr. „Ich bin aber noch einen Monat für meinen Nachfolger als Ansprechpartner da.“

Die Monteure der Versorgungsbetriebe Kronshagen sind noch im alten Gebäude in der Kopperpahler Allee untergebracht. Denn vor der Tür des neuen Verwaltungsgebäudes rollen Bagger, es wird an der neuen Werkstatt und am Lager noch gebaut, der Unterstand ist noch nicht fertig, das Pflaster auf dem Gelände fehlt. „Die weiteren Abschnitte sollen in einem Monat fertig sein“, sagt Kledtke. „Es sieht allerdings noch nicht danach aus.“

Mit Joachim Kledtke wuchs die VBK auf 40 Mitarbeiter

2002 wurde Diplom-Ingenieur Kledtke Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Kronshagen, er baute die seit 25 Jahren eigenständige GmbH als Unternehmen mit knapp 40 Mitarbeitern aus. „Sie wird weiter wachsen.“

„Als ich dazu stieß, hatte die Deregulierung der Märkte begonnen, die VBK musste sich in die neue Situation hineinfinden“, erinnert sich Kledte. Dazu gehörte die technologische Weiterentwicklung der Arbeitsplätze, die Qualifikation von Mitarbeitern, der Ausbau des Mitarbeiterstamms. „Wir haben eine eigene IT-Abteilung“, so Kledte.

„Vor zehn Jahren holte die VBK das Mittelspannungsnetz von den Stadtwerken Kiel zurück in unsere Netzaufgaben“, so Kledtke. Das bedeute mehr Unabhängigkeit für die Versorgungsbetriebe Kronshagen. Die Mittelspannungsleitwarte ist im Claus-Sinjen-Weg untergebracht.

Der Aufbau von Wärmenetzen ist bei den Versorgungsbetrieben Kronshagen seit mehr als 30 Jahren Thema. Das erste Blockheizkraftwerk entstand am Suchsdorfer Weg, es folgten weitere, kleinere Anlagen für die dezentrale Versorgung von Wohnvierteln mit Wärme. Flächendeckend wird Kronshagen nicht mit Fernwärme versorgt. Der Ausbau des Wärmenetzes und die Umstellung von Gas- und Öl als Heizmittel auf klimaneutrale, regenerative Energien sind geplant.

Ausbau des Wärmenetzes in Kronshagen

Diese Optionen werden aktuell geprüft:

oberflächennahe Geothermie: Wärmepumpe mit Erdwärmesonden

Abwasserwärme: Nutzung von Abwasserwärme

KWK-Anlagen mit sukzessiver Umstellung auf klimaneutrale Gase

Solarthermie: Deckung des Sommerlastbedarfes

Tiefengeothermie: Prüfung Umsetzbarkeit

VBK bauen in Schleswig-Holstein regionale Wärmenetze

Die Versorgungsbetriebe sind seit Jahren nicht nur Wärmeversorger für die Gemeinde Kronshagen: „Auch außerhalb von Kronshagen, im Raum Schleswig-Holstein, haben wir Blockheizkraftwerke und regionale Wärmenetze gebaut. Beispielsweise in Dänischenhagen. Der Geschäftsbereich ist bei uns um Ausbau begriffen“, sagt Kledtke. „Wir sind weiterhin auf der Erfolgsspur.“

Die Versorgungsbetriebe Kronshagen wurden 1911 gegründet und sind seit 1998 nicht mehr im Eigenbetrieb der Gemeinde, sondern eine selbstständige GmbH. Die VBK versorgen in Kronshagen 7510 Haushalte mit Strom, 2650 mit Gas und 4040 mit Wasser. Außerhalb von Kronshagen versorgen die VBK 2190 Kunden mit Strom und 840 mit Gas.

