Ein Verwaltungsschüler wirft dem Amt Bordesholm bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs vor der Verwaltungsschule Schikane vor. Das Ordnungsamt weist das zurück. Die Szenerie erinnert an 2019: Damals kritisierte der Seniorenbeirat viele Falschparker. Hat die Schule zu wenig Stellflächen?

Bordesholm. Seit Jahren gibt es immer wieder öffentlich Zoff wegen der Parkplatzsituation an der Verwaltungsschule in Bordesholm. Offenbar bietet die Einrichtung des Landes Schleswig-Holstein auf ihren eigenen Flächen zu wenige Stellplätze an. Veranstaltungsteilnehmer stellen ihre Autos in der Alten Landstraße oder im Quartier an der Haidbergstraße ab – zum Teil riskieren sie in Teilbereichen Knöllchen. In einer E-Mail an unsere Redaktion spricht ein „verwarnter Schüler“ von Schikane. Das Ordnungsamt des Amtes Bordesholm weist diesen Vorwurf zurück.