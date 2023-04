﻿VHS bekommt Büro in Dänisch-Nienhof: Kurse im alten Stiftsgebäude möglich

Verstärkung für die gemeinsame Sache: Mit der Kooperation von Schwedeneck und Dänischenhagen mit der VHS Gettorf wurde eine Stelle geschaffen. Agnes Zander-Ardelt wird künftig im ehemaligen Stift in Dänisch-Nienhof ein Büro haben. Bald könnten dort Kurse folgen.

Schwedeneck. In das ehemalige Stift in Dänisch-Nienhof zieht mehr Leben ein: Zum Verein Kulturstift will sich die Volkshochschule Gettorf gesellen, mit der die Gemeinden Dänischenhagen und Schwedeneck seit einiger Zeit kooperieren. Zum Start zieht erst einmal eine neue Mitarbeiterin in das alte Stiftsgebäude. Später soll noch mehr passieren.