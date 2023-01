﻿Die Femme fatale steht im Fokus der VHS Kronshagen

Die Frau als gefährlich reizendes Wesen: In der Hamburger Kunsthalle ist die Ausstellung „Femme fatale“ als epochenübergreifende Schau zu sehen. In der VHS Kronshagen wird dazu ein begleitender Vortrag angeboten.

Kronshagen. „Femme fatale: Blick – Macht – Gender“ heißt ein Doppelangebot von Kunsthistorikerin Sonja Heinz in der Volkshochschule Kronshagen. Mit einem Vortrag und einer Exkursion in die Hamburger Kunsthalle geht sie dem Mythos eines Frauenbildes in der Kunst nach.

Die Kunst vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart feiert die Femme fatale als Mythos, als ein weibliches Stereotyp. Kunsthistorikerin Sonja Heinz geht am Donnerstag, 12. Januar, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, der Darstellung dieses Frauenbilds nach. Vertiefend bietet sie dazu am Mittwoch, 22. Februar, eine Exkursion in die Hamburger Kunsthalle an: Dort läuft eine umfangreiche Ausstellung zum Thema.

Femme fatale als fasziniert als Frauenfigur Künstler bis heute

Sinnlich-erotisch, begehrenswert, mit einem vermeintlich dämonischen Wesen ausgestattet, das sich darin offenbart, dass Männer ihr hoffnungslos und oft fatalem Ausgang verfallen: Diese Kombination von Eigenschaften, in einer Frauenfigur vereint, faszinierte Künstler in Literatur, Film und in der bildenden Kunst. Vorbilder waren oft biblische oder mythologische Frauenbilder, wie etwa Judith, Salome, Medusa oder die Sirenen der Odyssee.

Besonders zwischen 1860 und 1920 beherrschte die Femme fatale mit ihrer als bedrohlich empfundenen Sexualität die Kunst. Ab 1960, mit dem Erstarken des Feminismus, begann die kritische Auseinandersetzung mit der stereotypischen Darstellung bis zur Dekonstruktion der beschränkten Darstellungsweise der Frau.

Vortrag "Femme fatale: Blick – Macht – Gender": VHS Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, Tel. 0431/24850-280 oder vhs@kronshagen.de. Eintritt: fünf Euro (ermäßigt drei Euro).