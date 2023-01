﻿Mit welchen Aktionen das Freilichtmuseum in diesem Jahr lockt

Molfsee. Noch stoppt zwar ein Wasserschaden den Besuch im Jahr100Haus, dennoch steht im Freilichtmuseum Molfsee bereits ein spannendes Jahresprogramm. Mit Highlights wie dem Frühlings- und Herbstmarkt, aber auch mit vielfältigen Ferienangeboten für Kinder und Familien sowie traditionellen Veranstaltungen wie dem Handwerkertag und dem Lanz-Bulldog-Treffen.

Kleine Ursache, große Wirkung: Aufgrund einer Leckage zwischen Bistroküche und Untergeschoss im Jahr100Haus mussten Anfang Dezember das Café Emil & Lies’chen sowie das Ausstellungsgebäude geschlossen werden. Nun wird saniert, Ende Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Daher stehen in der Ausstellungshalle nur der Shop und das Ticket-Center zur Verfügung, das Jahr100Haus dient lediglich als Einlass zum Freigelände.

6. bis 22. April: Osterferien mit Programm für Kinder

Beim Ferienprogramm für Kinder steht Ostern im Mittelpunkt. Los geht es mit dem Workshop „Osterhasen aus Heu und Stroh basteln“ am Donnerstag, 6. April, ab 10 Uhr. Am Sonnabend, 8. April, geht es weiter mit „Ostereiermalerei“, ebenfalls ab 10 Uhr. Mit den entstandenen Kunstwerken kann der heimische Osterstrauß geschmückt werden. Am Mittwoch, 19. April, geht es ab 10 Uhr um das Erstellen eines Minigartens für die Kids.

22. und 23. April: Blumiger Frühlingsmarkt

Der Frühlingsmarkt ist das Highlight im Freilichtmuseum zur beginnenden Gartensaison. Es werden sich viele Aussteller und Ausstellerinnen rund um die Themen Garten, Florales und Outdoor sowie regionale Köstlichkeiten vor Ort präsentieren. Garten- und Balkonfreunde werden dabei wieder viele schöne Pflanzen und Accessoires entdecken.

4. bis 7. Mai: Niederdeutscher Bühnenbund lockt auf die Bühne

Eine schöne Tradition wird erneut im Mai aufgelegt: Die Niederdeutschen Theatertage stehen vom 4. bis zum 7. Mai auf dem Programm. Veranstalter ist der Niederdeutsche Bühnenbund, täglich werden Stücke auf der Bühne in der Winkelscheune von unterschiedlichen Bühnen aus Schleswig-Holstein präsentiert. Das Besondere: 2023 feiern die Niederdeutschen Theatertage ihr 30-jähriges Bestehen in Molfsee.

29. Mai: Mühlentag auch im Freilichtmuseum

Am Deutschen Mühlentag, 29. Mai, 10 bis 17 Uhr, stehen auch im Freilichtmuseum die Mühlen im Mittelpunkt. Für den Vormittag ist ein Gottesdienst geplant (Eintritt frei), für einige der Mühlen stehen Führungen auf dem Programm.

Mehr als 50 Traktoren gab es beim Lanz-Bulldog-Treffen im Freilichtmuseum Molfsee im vergangenen Jahr zu bestaunen. © Quelle: Frank Scheer

9. Juli: Lanz-Bulldog-Treffen mit ganz viel Getöse

Ein absoluter Publikumsmagnet ist das alljährliche Lanz-Bulldog-Treffen. In diesem Jahr werden die historischen Trecker und Maschinen am Sonntag, 9. Juli, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Freilichtmuseums erwartet.

6. August: Altes Handwerk zum Anfassen und Ansehen

Der Handwerkertag lockt am Sonntag, 6. August, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, in das Museumsgelände. Unterschiedliche Handwerker und Handwerkerinnen zeigen dabei, wie gewebt oder getöpfert wird, es werden Körbe geflochten und auch in der Schmiede wird gearbeitet werden.

30. September bis 8. Oktober: Herbstmarkt als krönender Abschluss

Der krönende Abschluss des vielfältigen Programmes im Freilichtmuseum wird auch 2023 der neuntägige Herbstmarkt sein. Mehr als 100 Aussteller bieten vom 30. September bis zum 8. Oktober auf dem Gelände und in den historischen Häusern Dekoratives, Schönes, Altes, Neues und auch Leckeres an – ein Publikumsmagnet.

Freilichtmuseum Molfsee, Hamburger Landstraße 97, Molfsee Information, Reservierung, Buchung unter Tel. 0431/6596622 oder unter service@landesmuseen.sh, Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag bis Sonntag 10 - 16 Uhr, letzter Einlass Freigelände eine halbe Stunde vorher, Eintrittspreise: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro (da zurzeit das Jahr100Haus geschlossen ist).