﻿Vier verletzte Personen: Unfall am Südstrand sorgt für lange Staus

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 sind am Sonnabend in Höhe des Südstrands in Eckernförde vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Bus kollidiert.

