﻿Vision von neuem Ortskern: Flintbek diskutiert den Siegerentwurf

Der Siegerentwurf zur Ortskernplanung in Flintbek wurde von den Planern Stefan Escosura und Alejandra Padilla (AC Planergruppe) vorgestellt. Der Entwurf lässt viele Entwicklungen zu.

So könnte das neue Ortszentrum in Flintbek aussehen: Das ist eine Skizze des Siegerentwurfs des Büros AC Planergruppe aus Itzehoe.

Flintbek. Das Interesse an der neuen Ortskerngestaltung in Flintbek ist groß: Mehr als 40 Bürger und Bürgerinnen drängten sich am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses, dort wurde während der Sitzung des Bauausschusses der Siegerentwurf für den Ortskern im Rahmen der Städtebauförderung präsentiert. Strahlende Sieger: Stefan Escosura und Alejandra Padilla von der AC Planergruppe aus Itzehoe.

Für Escosura steht fest: „In unserem Entwurf steckt eine Menge Herzblut. Das ist der Beginn einer Diskussion, die wir in der kommenden Zeit führen werden.“ Und der Diplom-Ingenieur fügte noch hinzu: „Das wird nicht so gebaut, wie wir es gezeichnet haben.“

Ortskernplanung in Flintbek nimmt Fahrt auf

Damit machte er eines deutlich: Auch weiterhin wird über das endgültige Bild im Ortskern diskutiert, besonders die Meinung der Öffentlichkeit ist dabei gefragt. „Viele Änderungen wird es noch geben, nichts steht wirklich fest.“

Kollegin Alejandra Padilla erläuterte den Entwurf, der bereits auf der Homepage der Gemeinde zu finden ist. Die Anforderungen an die Teams, die sich dem Planungswettbewerb stellten, standen fest. Eine neue Ortsmitte für Flintbek mit kurzen fußläufigen Verbindungen sollte geschaffen werden. Dabei sollen unterschiedliche Einrichtungen wie der Bahnhof, der ZOB, ein mögliches Kulturhaus sowie die Bücherei verknüpft werden.

„Wir können uns einen ganz kurzen Weg zwischen ZOB und Bahnhof vorstellen. Quasi aussteigen und direkt umsteigen“, erläuterte Padilla. Das neue Wohnquartier solle einen kleinen Hof für Begegnungen bekommen.

Der zentrale Platz und die Flächen am Bahnhof könnten laut Zeichnung urban gestaltet werden, „Dort ermöglichen wir vielfältige Blickbeziehungen“, so Padilla. Die vorhandene Topografie Flintbeks soll in der neuen Ortsmitte mit Treppen und Rampen akzentuiert werden.

„Alles wird zueinander orientiert, es soll eine Abfolge von kleinen Plätzen mit Bezügen zueinander sein“, fügte Stefan Escosura noch hinzu. Dabei könne man sich auch ein Quartier vorstellen, das unabhängig vom Auto genutzt werden kann.

Seit 2014 ist das Thema Städtebauförderung in der Gemeinde Flintbek präsent. Mit dem Abschluss des Realisierungswettbewerbs ist ein weiterer Schritt in Richtung Entstehung neuer Ortskern gemacht.

Fest steht in dem Zusammenhang: „Dieser Siegerentwurf dient sozusagen als eine Vision für die neue Ortsmitte und wird sicher an einigen Stellen noch überarbeitet.“ Die wichtige Frage aus dem Publikum: „Wie weit werden die Bürger weiter beteiligt?“ Dazu machte Verwaltungschef Olaf Plambeck (SPD) deutlich: „Natürlich werden weiterhin die Bürger und Bürgerinnen an der Entwicklung beteiligt, die Öffentlichkeit ist immer dabei“, betonte er.

Ortskernplanung bleibt Thema in der Öffentlichkeit

Der neue Platz inmitten der ehemaligen Famila-Fläche ist klar gefasst von drei individuellen Baukörpern. Dabei gehören auch Windschutz und Schallschutz zur Funktionalität.

Das Konzept der individuellen Baukörper setzt sich im gesamten städtebaulichen Entwurf fort. Die Erschließung der zweiten Reihe am Kätnerskamp sollte allerdings von den privaten Grundstücken folgen, um zu viele neue Verkehrsflächen zu vermeiden.

Am Müllershörn ist der Busbahnhof richtig positioniert, die Erschließung funktioniert. Der Siegerentwurf, der sich gegen sieben weitere Büros durchsetzte, wird nun als Vorlage für weitere Planungen dienen. Die Siegerprämie liegt bei 26 000 Euro.