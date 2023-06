Vogelschießen Bordesholm: Dinggericht nicht mehr an Gerichtslinde

Bordesholm. Die Liedertafel in Bordesholm hat für ihr 133. Vogelschießen an diesem Wochenende eine historische Entscheidung gefällt. Das Vogeldinggericht, mit dem das Fest traditionell einen Tag vor dem Schießen eröffnet wird, findet an diesem Freitag, 9. Juni, nicht mehr an der Gerichtslinde auf dem Lindenplatz, sondern im Amtmannspark hinter der Klosterkirche statt.

Die Liedertafel feiert das Vogelschießen seit 1871. Das Dinggericht, bei der der Holzvogel symbolisch für die Sünden der Gemeinde zum Abschuss freigegeben wird, findet seit der Nachkriegszeit auf dem Lindenplatz an der Gerichtslinde, die von den Mönchen bei der Gründung Bordesholms 1332 gepflanzt worden sein soll, statt.

Chef der Liedertafel Bordesholm: „Das ist nicht mehr unser Baum!“

„Wir haben mit großer Mehrheit in der Schützenabteilung entschieden. Die Gerichtslinde, von der nach dem Zusammenbruch 2018 nur noch der Torso steht, ist nicht mehr unser Baum“, betonte Liedertafel-Vorsitzender Klaus Elwardt. Für das 133. Vogelschießen – und wohl auch in den nächsten Jahren – zieht es die Liedertafel zu einer anderen Winterlinde im Amtmannspark nahe der restaurierten Klostermauer.

Neue Gerichtslinde in Bordesholm ist über 40 Jahre alt

1997 ist dieser Baum am Alleeweg im Amtmannspark von der damaligen Liedertafel-Königin Karin Jauer-Butscher gepflanzt worden. „Ich bin nie davon ausgegangen, dass mein Baum zu Lebzeiten mal zur Gerichtslinde wird.“

So sieht der Torso der 2018 zusammengebrochenen Gerichtslinde momentan aus. Der etwa 700 Jahre alte Baum ist immer noch sehr vital. 2022 ist die Rundbank wieder aufgestellt worden. © Quelle: Frank Scheer

Anlass der Pflanzung eines 15 Jahre alten Jungbaums sei allerdings schon gewesen, dass er mal als Ersatz für die Gerichtslinde dienen soll, aber mit dem schnellen Zusammenbruch hatte damals eigentlich niemand gerechnet, betonte Jauer-Butscher, die am Lindenplatz gegenüber der alten Gerichtslinde wohnt.

„Na klar freut es mich, dass in diesem Jahr das Dinggericht zum ersten Mal an meiner Linde veranstaltet wird“, erzählt die heute 81-Jährige weiter. Klaus Elwardt betont, dass bei der letzten Gedenkfeier zum Volkstrauertag die Idee mit der neuen Linde hochgekommen sei. „Der Platz hier im Amtmannspark sei so idyllisch“, schwärmt er. Die Kutsche mit den Majestäten von 2022 – Anja Nitschmann und Mirko Rotzinger – und der Schützenumzug werden über den Klosterplatz hinter der Kirche zur neuen Linde gelangen. Das Vogeldinggericht mit Bürgertreff beginnt am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr.

Dingrichter ist wieder Jürgen Baasch, der von 1992 bis 2004 hauptamtlicher Verwaltungschef in Bordesholm war. Das Vogelschießen am Sonnabend, 10. Juni, beginnt um 12 Uhr auf der Vogelwiese am Bordesholmer See. Der Bereich ist für Spaziergänger während des Schießens gesperrt. Das Schießen der Kronprinzen wird etwa um 18 Uhr beginnen, gegen 20 Uhr soll das neue Königspaar feststehen.

Eine Entscheidung, ob und wie der Lindenplatz mit dem Torso umgestaltet werden soll, hat die Gemeinde noch nicht getroffen. Der Kulturverein Bordesholm hat bereits einen Vorschlag gemacht. Der wurde aber vertagt.

