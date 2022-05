Vogelschießen der Liedertafel in Bordesholm geht doch über die Bühne

Das Vogelschießen der Liedertafel Bordesholm findet statt. In der zweiten Juniwoche werden die neuen Majestäten ermittelt. Im März hatten einige Schützen noch Vorbehalte, das Schießen wegen des Ukraine-Kriegs zu veranstalten. Auch der Fleitenmarkt in Brügge wird Mitte Juni veranstaltet.

Bordesholm/Brügge.Das Vogelschießen der Liedertafel in Bordesholm wird veranstaltet – in einer außerordentlichen Schützenversammlung haben die Schützen einstimmig beschlossen, die Tradition nach zweijähriger Corona-Zwangspause vom 7. bis 11. Juni wieder fortzuführen. Bei der Jahresversammlung im März hatten Mitglieder wegen des Ukraine-Kriegs noch Bauchschmerzen, mit ihren Klappflinten auf den Holzvogel zu schießen. Diese Bedenken gibt es aber nicht mehr. Auch der Fleitenmarkt in Brügge wird wieder veranstaltet. Vom 17. bis 19. Juni ist der kleine Jahrmarkt mit dem Superhopser auf dem Marktplatz zu Gast.

Der Ukraine-Krieg laufe immer noch und das sei schlimm, so Elwardt. „Beim außerordentlichen Treffen der Schützen herrschte die Meinung vor, dass das Vogelschießen zur Tradition gehört und man nun nach zwei Jahren Zwangspause auch wieder mal dran ist“, beschrieb Elwardt. Andere Feste wie Kieler Woche oder Holstenköste in Neumünster werden wie früher geplant, die Gilden in Neumünster ermittelten auch ihre Könige. Auf eine Sache verzichten die Schützen aber. Beim Marsch durch Bordesholm tragen sie ihre Waffen nicht. „Gerne sind wir bereit, in der Region lebenden Flüchtlingen aus der Ukraine während des Vogelschießens mehr zu dieser Tradition zu erklären“, machte Elwardt deutlich.