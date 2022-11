Der Volkstrauertag schien immer mit Vergangenem verknüpft. Aber Krieg und Gewalt sind Gegenwart in Europa. Gettorf will am umgestalteten Ehrenhain stärkere Zeichen für Frieden und Toleranz setzen.

