﻿Von Arles nach Eckernförde: Fethi Sahraoui stellt im Künstlerhaus aus

Eckernförde. Das schleswig-holsteinische Künstlerhaus in Eckernförde strahlt bis Frankreich aus. Stipendiat Fethi Sahraoui aus Algerien zeigte seine fotografischen Arbeiten kürzlich auf einem der weltweit renommiertesten Fotofestivals in Arles vor 2300 Zuschauern. Am Sonnabend, 15. Juli, stellt er seine Werke in der Ottestraße 1 vor.

„B wie Bouchentouf“ nennt der Fotokünstler sein aktuelles Projekt, das er in Eckernförde präsentiert. Bouchentouf ist ein Cousin, bei dem schon früh die Geisteskrankheit Schizophrenie diagnostiziert wurde. Er verließ die Grundschule nach nur zwei Jahren, verlor seinen Vater, als er fünf war. Als der älteste Bruder Suizid begeht, zieht die Familie von dem Bauernhof in die Stadt. Doch Bouchentouf wird hier nicht glücklich.

Sensible Schwarz-Weiß-Bilder über intime Momente

Auf seltsame Weise hält der rothaarige junge Mann die Bindung zu dem Bauernhaus aufrecht. Jeden Tag geht er dorthin und wandert umher. Fethi Sahraoui hat seinen Cousin über Jahre mit der Kamera begleitet. In sensiblen Schwarz-Weiß-Bildern fängt er das Leben dieses Wanderers zwischen den Welten ein, hält intime Momente und Begegnungen fest.

In der Eckernförder Reihe „Nach dem Wochenmarkt“ ist das Projekt Samstag, 15. Juli, um 12.30 Uhr im Künstlerhaus Ottestraße 1 zu sehen. Fethi Sahraoui ist anwesend.

