Outdoormesse

Caravan und Co. 2023 in Rendsburg: Preise, Aussteller, Parken

Wohnmobile, Campervans und Outdoor-Ausrüstung – am Donnerstag, 21. September, beginnt in Rendsburg die Outdoormesse Caravan und Co. mit Ausstellern rund ums Campen. Die wichtigsten Infos rund um Preise, Öffnungszeiten und Anfahrt.