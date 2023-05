﻿Modellbahn: In nur 50 Metern von Eckernförde bis Kappeln

Eckernförde. Zeitreise zurück in die 1950er-Jahre: Nach der Bahnhofsanlage, die im Museum steht, hat der Treff Eckernförder Eisenbahnfreunde (TEE) jetzt die historische Kreisbahnstrecke von Eckernförde nach Kappeln im Miniatur-Maßstab wieder aufleben lassen. Das mit viel Liebe zum Detail in jahrelanger Arbeit erstellte Ergebnis ist erstmals komplett im Eckernförder „Carls“ zu sehen. Ein Erlebnis für historisch Interessierte an der Region Schwansen, aber auch für alle Modellbahn-Fans.

Bitte einsteigen! Der Schienenbus steht am alten Kreisbahnhof in Eckernförde schon bereit. Auf die Passagiere wartet eine Fahrt durch eine originalgetreu gestaltete Lilliput-Welt im Maßstab 1:87. Es geht vorbei an der längst abgerissenen Mohrberger Mühle, die Karbyer Kirche kommt in Sicht, und vor der ehemaligen Brodersbyer Meierei steht ein Waggon mit Milchkannen. Unterwegs fällt der Blick auf eine Frau, die im Garten Wäsche aufhängt, die Hochzeitsgesellschaft eines Bauernhofes und auf Pferdefuhrwerke, die die Landstraße entlangrollen.

Gebäude nach alten Fotos rekonstruiert

Es gibt viel zu entdecken auf den 27 Kilometern, die die Eisenbahnfreunde des TEE auf 50 Meter geschrumpft haben. Und selbst das war noch eine Sisyphosarbeit. Aus 50 Segmenten setzt sich die Modellbahnanlage zusammen, die bislang einzeln im Clubraum auf der Carlshöhe in den Regalen schlummerten. Komplett bestückt mit Schienen, Bäumen, Straßen und Landschaft. Das ganze Kreisbahnmodell jetzt im „Carls“ zu sehen, ist eine Premiere.

Nichts haben die Modellbauer dem Zufall überlassen. Häuser wurden nach historischen Fotografien nachgebaut, Landschaften nach Geo-Daten modelliert. Selbst die Lokomotiven und der Schienenbus sind den Originalen in mühevoller Kleinarbeit angepasst worden. Aufwendigstes Element ist die alte Kappelner Drehbrücke, die sich elektrisch drehen lässt, nachdem zwei kleine Schranken den Verkehr gestoppt haben. „Wir wollen mit der Modellbahn auch einen Kulturbeitrag leisten“, sagt TEE-Chef Manfred Seyler.

Vieles von dem, was die historische Anlage zeigt, ist inzwischen verschwunden. Von 1889 bis 1958 ratterte die Kreisbahn von Eckernförde über Loose, Holzdorf, Vogelsang-Grünholz, Dörphof, Karby und Brodersby bis Kappeln. Dann wurde sie eingestellt. Auf weiten Teilen der Trasse verläuft heute die Bundesstraße B 203. Als die Kleinbahnstrecke eröffnet wurde, ging es noch gemächlich zu. Mit Tempo 30 zuckelte der Zug durch die Landschaft. Doch für die Bewohner der verkehrlich abgelegenen Schwansener Dörfer wurde der Schienenanschluss zum „Tor zur Welt“.

Der Fahrplan der Modellbahn An diesen Tagen kann die Modellbahnanlage der historischen Kreisbahn von Eckernförde nach Kappeln im „Carls“ auf der Carlshöhe 47 in Eckernförde besichtigt werden: Wochenenden: 10./11. Juni, 8./9. Juli, 12./13. August und 9./10. September jeweils in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr. Dienstags: 9. und 23. Mai, 6. und 20. Juni, 4. und 18. Juli sowie 1., 15. und 29. August jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt für die Modellbahnvorführungen ist frei. Um eine Spende für die Arbeit der Eckernförder Eisenbahnfreunde wird gebeten.

Um die Kreisbahn im Miniaturformat zu rekonstruieren, erhielt der TEE Hilfe. Materialkosten wurden von den Städten Kappeln und Eckernförde gesponsert. Stadtwerke, Sparkasse und Dampsoft GmbH leisteten Unterstützung. Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog ist bei der Vorstellung der Modellbahn begeistert: „Die detailgetreue Anlage wird bei vielen Besuchern Erinnerungen wecken“.

Eine Anlage, die Erinnerungen wachruft

Einer von ihnen ist Fritz-Wilhelm Blaas, der Barkelsbyer Bürgermeister. „Hier steht noch die Gastwirtschaft Schwarzer Adler“, zeigt er auf einen Streckenabschnitt, der seine Gemeinde betrifft. In den 1960er-Jahren musste der Krug weichen, als dort die B 203 gebaut wurde. „Wir werden in der Gemeinde Reklame für einen Besuch im Carls machen“, kündigt Blaas an. „Toll, dass hier die Kreisbahn wieder auflebt.“

Dass Modellbahnen nicht nur etwas für ältere Menschen sind, beweist Julius Richter. „Mich reizt besonders das Basteln“, verrät das mit 14 Jahren jüngste Mitglied des TEE. Im Museum hatte er schon als „Fahrdienstleiter“ der historischen Anlage Erfahrungen sammeln können. Inzwischen baut Julius selbst zu Hause eine Modellanlage auf. Für ihn ist klar: „Ich will dabeibleiben“.