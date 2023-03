﻿Von Eckernförde nach Tansania: Ehepaare berichten über Hilfe

Eckernförde. Seit 20 Jahren fahren die Eckernförder Ingrid und Hans-Joachim Miertsch nach Tansania. Es ist eine ländliche Region rund um den Kilimandscharo, in der eine gute ärztliche Versorgung und die Möglichkeit, seine Kinder zur Schule zu schicken, nicht selbstverständlich sind. Ingrid Miertsch war in ihrem Arbeitsleben Lehrerin, Hans-Joachim Miertsch Augenarzt. Ihr Fachwissen und Engagement bringen sie in Kibosho und Umgebung ein.

Inzwischen haben sie auch ein befreundetes Ehepaar angesteckt. Zahnarzt Ralph Rohwedder und seine Frau Kirsten waren 2022 das erste Mal in Kibosho. „Die Menschen in Tansania sind unfassbar herzlich“, erzählt Kirsten Rohwedder. Nach dem ersten Besuch war für beide klar, dass sie wiederkommen werden.

Kibosho, Tansania: 1085 Kinder mithilfe von Spenden eingeschult

63 Kinder wurden in Kibosho Anfang Februar eingeschult. Das Schulessen und die vorgeschriebenen Uniformen finanziert Ingrid Miertsch mithilfe von Spenden aus Deutschland. In den vergangenen 18 Jahren schulte sie so 1085 Kinder ein. Rohwedder untersuchte alle neuen Schüler zahnärztlich.

Das nächste Großprojekt steht an: Ingrid Miertsch will eine Brücke bauen. Während der zwei, drei Monate andauernden Regenzeit verwandelt sich ein Bach in einen reißenden Fluss, der den Kindern den Weg zur Schule versperrt. Die Brücke soll rund 25 000 Euro kosten. Kollegen vom Aktionskreis Ostafrika berechnen in Deutschland, wie die Brücke am besten gebaut werden kann.

So ähnlich wie diese Brücke könnte das neue Bauwerk aussehen. Wie genau sich die Flussquerung umsetzen lässt, wird in Deutschland berechnet. © Quelle: Miertsch

Nicht nur an behandelnden Ärzten fehlt es in Tansania. Auch das Equipment lässt oft zu Wünschen übrig. Weil er technisch versiert ist, brachte Rohwedder einige Geräte wieder zum Laufen, doch andere müssen schlicht ersetzt werden. Mithilfe des Round Table Eckernförde konnte Rohwedder vier alte Sterilisatoren der Bundeswehr kaufen und wieder auf Vordermann bringen.

Aus Eckernförde nach Tansania: Neue Geräte, Spielzeug und Technik gespendet

Überhaupt habe er schon vielfach große Spendenbereitschaft gespürt. Eine Patientin seiner Eckernförder Zahnarztpraxis schenkte ihnen ein neuwertiges iPad. Der Eckernförder Spielzeugladen Spielkiste spendete Spielsachen – die gebe es in Kibosho sonst kaum, so Ingrid Miertsch.

Auch Augenärzte sind in Tansania noch sehr gesucht. Während in Deutschland ein Augenarzt auf circa 10 000 Einwohner kommt, sind es in Tansania eine Million. Obwohl der Leiter der Augenklinik in Kibosho inzwischen pensioniert ist, arbeitet er weiter – bis ein Nachfolger gefunden werden kann. Die Facharztausbildung kostet in Tansania rund 1500 Euro pro Semester. Ein Assistenzarzt, den Miertsch in Kibosho mit ausgebildet hat, kann die Weiterbildung inzwischen mithilfe von Spenden aus Deutschland angehen.

„Die Augenabteilung in Kibosho ist inzwischen wirklich richtig gut und hat einen sehr guten Ruf“, sagt Miertsch. Das bedeute aber auch, dass mehr Patienten kämen – und es mehr Ärzte brauche. Für einen zweiten Assistenzarzt wird jemand gesucht, der seine Weiterbildung finanzieren kann.

Spendenkonto: Aktionskreis Ostafrika, IBAN DE41 7105 2050 0005 7630 99, Stichwort: Kinderhilfsprojekt Miertsch.