„Die Frau im Meer“ läuft am 2./3. Januar 2023 im ZDF. Doch schon jetzt sind beide Teile der Nordholm-Krimireihe in der Mediathek abrufbar. Wie kommt der Zweiteiler bei Zuschauern aus der Region Lütjenburg an? Und was war der Lieblingsort beim Dreh von Schauspieler Heino Ferch? Wir haben nachgefragt.