﻿Test der Software erfolgreich: Wahlvorschläge erstmals digital möglich

Rendsburg. Am Sonntag, 14. Mai kommenden Jahres finden landesweit die nächsten Kommunalwahlen statt. Gewählt werden Vertreterinnen und Vertreter für Stadt- und Gemeinderäte sowie für die Kreistage. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind rund 229 500 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Diese Zahl kann die Kreisverwaltung derzeit so genau beziffern, da erst vor wenigen Wochen der Imland-Bürgerentscheid stattgefunden hat.

277 Wahlkreise in Städten und Gemeinden

Für die Kreistagswahl wurde der Kreis Rendsburg-Eckernförde in 25 Wahlkreise eingeteilt, diese wurden bereits Mitte August vom Kreiswahlausschuss beschlossen. Diesem Gremium gehören neben dem Kreiswahlleiter Andreas Brück und seinem Stellvertreter Nils Förster acht Beisitzer sowie deren acht Stellvertreter an. Diese wurden von den Parteien benannt. Für die Wahlen in die Gemeindeparlamente wurden in Städten und Gemeinden des Kreises 277 Wahlkreise eingerichtet.

Unterdessen stellen die Parteien und Wählergemeinschaften – je nach deren Satzung – ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf. Die derzeit im Kreistag vertretenen Parteien und Gruppierungen (CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, SSW, WGK und AfD) wurden im September aufgefordert, Kreiswahlvorschläge einzureichen. Dazu haben sie noch gut drei Monate Zeit. Die Kandidaten müssen bis spätestens 20. März 18 Uhr benannt sein. Über die Zulässigkeit der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss am 24. März – gibt es keine Beschwerden, beginnt umgehend der Druck der Stimmzettel.

Kommunalwahl am 14. Mai 2023: Wahlvorschläge auch digital möglich

Neu ist diesmal, dass Wahlvorschläge auch digital eingereicht werden können. Eine neue Wahlsoftware mit einem zentralen System für das ganze Land macht dies möglich. Ein erster umfassender Test der neuen Software mit dem Statistikamt Nord ist am 7. Dezember erfolgreich gelaufen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Ab dem 3. April können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Regulärer Wahltag ist schließlich Sonntag, 14. Mai – die Wahllokale sind dann von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das amtliche Endergebnis der Kommunalwahlen muss spätestens am 26. Mai feststehen und verkündet werden. Die erste Sitzung des neuen Kreistages muss dann bis zum 30. Juni stattfinden. Zuletzt wurde der Kreistag am 6. Mai 2018 gewählt. Bei einer Wahlbeteiligung von 53,7 Prozent bekam die CDU mit 39,9 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von SPD (22,9 Prozent) und Grünen (15,9 Prozent).