﻿Wollte ein Mann in Rendsburg Kinder zum Mitkommen überreden? Tipps für Eltern

Rendsburg/Kiel. Hat ein fremder Mann versucht, zwei Kinder im Bereich der Grundschule Obereider zum Mitkommen zu überreden? Und gibt es noch weitere Vorfälle? Diese Fragen beschäftigen derzeit die Menschen in Rendsburg.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall bei einem Fest der Grundschule Obereider am 14. September. „Die Kolleginnen und Kollegen sind akribisch an der Arbeit“, sagt Michael Heinrich, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. Die Person habe gut beschrieben werden können.

Polizei bestätigt keine weiteren Vorfälle in Rendsburg und Umgebung

Die Polizei zeigt laut Heinrich nun deutlich mehr Präsenz im Bereich des mutmaßlichen Tatorts und rund um andere Schulen und Kitas in Rendsburg. Ähnliche Vorfälle in Rendsburg oder der Umgebung seien ihm nicht bekannt, sagte Heinrich.

In den sozialen Medien kursieren Berichte, es habe noch weitere Vorfälle in Rendsburg oder im Umland – zum Beispiel in Hohn, Elsdorf oder Hamdorf – gegeben. Dies konnte Heinrich nicht bestätigen. Er rate Eltern, Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Außerdem sollte das Vertrauen aufgebaut werden, dass sie alle Anliegen ansprechen können.

Heike Holz vom Petze-Institut: „Die Warnung vor Fremden greift zu kurz“

Heike Holz vom Petze-Institut für Gewaltprävention rät Eltern, Ruhe zu bewahren und mit Kindern offen zu kommunizieren. Die Warnung vor Fremden greife aber zu kurz, weil viele Taten im Bekanntenkreis der Kinder geschehen. „Diese Botschaft kann sehr verängstigend sein, wenn sie nicht eingeordnet wird“, sagt sie.

Die Diplom-Juristin und Kriminologin fokussiert sich auf Tipps, das Selbstbewusstsein und die Kompetenz der Kinder im Allgemeinen zu stärken. Dazu gehören Botschaften wie „Hilfe holen bedeutet nicht Schwäche“ oder „Du hast das Recht, dass niemand Dich anfasst, egal ob jemand Fremdes oder Bekanntes.“

Tipps für Eltern: Kinder nicht alleine zur Schule gehen lassen

Außerdem empfiehlt sie, dass Kinder den Schulweg nicht allein gehen und einen belebteren statt des unbedingt kürzesten Weges nehmen. Auf der Route könne man Arztpraxen oder Behörden als Anlaufstellen aufzeigen.

Ein Vorfall wie in Rendsburg könne ein Grund sein, sich mit diesen Aspekten verstärkt zu beschäftigen. Aber Heike Holz betont: „Präventionsarbeit soll nicht nur anlassbezogen, sondern fortlaufend geschehen.“ Und dabei können nicht nur Eltern, sondern auch Lehrerinnen, Erzieher oder Großeltern mithelfen.

„Ich wünsche mir, dass Kinder in allen Altersstufen mehr Aufklärung genießen dürfen“, sagt sie. Deshalb, so Heike Holz, solle das Thema auch stärker in die pädagogische Ausbildung in Schleswig-Holstein eingebunden werden.

