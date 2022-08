﻿Vorfreude auf das große Tauffest am Südstrand von Eckernförde

Zum ersten großen Tauffest am Südstrand in Eckernförde erwartet der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde am Sonnabend mehr als 200 Täuflinge und rund 2500 Gäste. Familie Schirdewahn-Schulz erzählt, warum sie beim Tauffest dabei ist.

Eckernförde. Julia Schirdewahn-Schulz strahlt. Die 44-jährige Lehrerin freut sich auf ihre Taufe am kommenden Sonnabend am Südstrand in Eckernförde. Propst Sönke Funck wird sie und ihre drei Kinder Fin (13), Fabian (9) und Lenchen (4) taufen. Ehemann und Vater Thomas wurde bereits als Baby getauft und später konfirmiert. Er nahm an evangelischen Jugendtreffen teil und war zeitweise auch aktiv in seiner Gemeinde.

Dass sich seine Frau jetzt taufen lassen will, freut ihn sehr. Während er in eine christliche Familie hineingeboren wurde und selbstverständlich als Baby getauft wurde, war das bei seiner Frau anders. „Mein Vater war Atheist und aus der Kirche ausgetreten.“ Berührungspunkte zum christlichen Glauben gab es trotzdem bereits in ihrer Kindheit. „Meine Mutter hat mich immer ins Pastorat gefahren. Dort haben wir viel gesungen und gespielt.“ Diese christliche Kindergruppe hat sie in sehr guter Erinnerung, auch die Leiterinnen. „Die waren total lieb.“ Getauft wurde sie jedoch nicht.

Es gab immer wieder Berührungen mit dem christlichen Glauben

„Meine Eltern wollten mir die Entscheidung überlassen. Sie haben mich weder in die eine noch in die andere Richtung gedrängt. Doch es passierte erst einmal nichts.“ In den folgenden Jahren kam sie immer wieder durch die Musik mit dem christlichen Glauben in Berührung, sowohl als Chorsängerin als auch als Musiklehrerin, wenn sie geistliche Lieder mit Schülern für den Schulgottesdienst einübte.

„Geistliche Musik berührt mich immer, auch die einfachen Kinderlieder. Die geht ins Herz, und seinem Herzen sollte man folgen“, begründet sie ihre Taufentscheidung. „Eigentlich“, so erinnert sich Julia Schirdewahn-Schulz „wollten wir schon lange unsere Kinder taufen lassen.“ Irgendwie sei immer etwas dazwischen gekommen: familiäre Anlässe, Umzug und zuletzt Corona. Ein weiteres Problem seien die fehlenden Taufpaten gewesen, denn im engen Familien- und Freundeskreis gibt es nur wenige Kirchenmitglieder.

Dann lag die Einladung zum Tauffest im Briefkasten

Dann lag eines Tages die Einladung zum Tauffest im Briefkasten. "Ich weiß gar nicht, ob das eine Postwurfsendung war oder ob Ungetaufte gezielt informiert wurden", erinnert sie sich. Jedenfalls fühlte sie sich sofort angesprochen und griff zum Telefonhörer. Sie wollte wissen, ob es auch ohne Taufpaten gehe, denn dieses Problem war ja immer noch nicht geklärt.

Vom anderen Ende der Telefonleitung kam dann die Lösung: Ein Taufpate sei nicht zwingend erforderlich, eine Taufe auch mit einem Taufzeugen möglich und der muss keiner Kirche angehören. „Jetzt war alles perfekt, auch der Ort, denn unsere Kinder wurden alle an der Küste geboren – in Flensburg und Eckernförde, und ich selber bin sehr meeresaffin. Die Taufe fühlt sich für mich jetzt sehr stimmig an. Ich möchte mich endlich zu meinem Glauben bekennen.“

Neugetaufte sollen in ihrer neuen Gemeinde ihren Platz finden

Prädikantin Susanne Drewniok aus Eckernförde tauft am Sonntag vier Kinder, drei aus Gettorf und eines aus Eckernförde. Sie wünscht sich von den Kirchengemeinden, in deren Gebiet die Täuflinge wohnen, dass sie auf ihre neuen Gemeindeglieder zugehen. „Freundlich, aber nicht aufdringlich. Sie könnten sie zu einem Familiengottesdienst einladen, indem sie besonders begrüßt werden. In diesem Familiengottesdienst könnte Taufgedächtnis gefeiert werden. So würde die Taufe noch einmal thematisiert. Bei der Gelegenheit könnte die Gemeinde ihre neu getauften Gemeindeglieder kennenlernen und umgekehrt. Gemeinsam könnte man schauen, wo die Neugetauften in der Gemeinde den für sie passenden Platz finden.“

In den Gesprächen mit ihren Täuflingen hat sie von sehr unterschiedlichen Motiven, sich taufen zu lassen, erfahren. Die Ostsee und das Ostseewasser spielen dabei durchaus auch eine wichtige Rolle. Sie bewertet die Motive nicht. Sie tauft. „Die Taufe setzt auf alle Fälle wichtige Impulse für das weitere Leben“, ist sie überzeugt. „Welchen Stellenwert der Tauftag im Leben einmal haben wird, kann man ohnehin erst rückblickend sagen.“

Ihre vier Täuflinge hatten übrigens die Wahl zwischen einer kleinen Portion Ostseewasser und einer großen Portion. „Sie wollen alle die große Portion.“

Von Sigrid Querhammer