﻿Vorstellung bei den Unternehmen: Das wollen die Kandidaten zur Kreiswahl

Rendsburg. Traditionell wollen die Unternehmer der Region noch einmal mit den Spitzenkandidaten der Kreiswahl sprechen, bevor am Sonntag rund 230 000 Wahlberechtigte aufgerufen sind, ihre Stimmen abzugeben. Und so kamen auch diesmal alle sechs Vertreterinnen und Vertreter der bisherigen Kreistagsfraktionen (Linke und AfD waren nicht dabei) auf Einladung des Unternehmensverbandes Mittelholstein (UV) am Dienstagabend ins Hotel Conventgarten in Rendsburg.

Vor rund 60 Gästen zeichnete Landrat Rolf-Oliver Schwemer zunächst ein Bild davon, vor welchen Herausforderungen der Kreis und damit auch die Politik in den kommenden Jahren stehen werden. Neben den gesellschaftlichen Trends wie dem demografischen Wandel, dem Klimawandel oder der Digitalisierung zählte Schwemer auch die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sowie gesicherte Finanzen zu den großen Themen für den kommenden Kreistag.

So viel wurde im Verlauf des Abends klar: Nicht auf alle Herausforderungen dieser Zeit hatten die vier Kandidatinnen und zwei Kandidaten Antworten, bei denen der Kreis aktiv eingreifen könne. So wollte der UV-Vorsitzende Jens van der Walle wissen, wie die Politik der aktuell schlechten Stimmung bei den Unternehmen begegnen könne.

Hilfe für Unternehmen

Anke Göttsch (SPD) sieht hier die Gestaltung eines „attraktiven Umfelds für die Beschäftigten“ mit gutem und bezahlbarem Wohnraum als einen Punkt, bei dem der Kreis gemeinsam mit den Kommunen etwas erreichen könne. Sabine Mues (CDU) versprach, alle politischen Kontakte ihrer Partei auf Landes- und Bundesebene zu nutzen und sich im Kreis für einen Bürokratieabbau einzusetzen. Unternehmerin Tina Schuster (FDP) sprach sich dafür aus, den Unternehmen mit einer gebündelten Ausbildung der Lehrlinge – zum Beispiel in regionalen Internaten – zu helfen. Andreas Höpken (WGK), der nach eigener Schilderung vier Jahre lang auf einen Breitbandanschluss für seine Firma in Schacht-Audorf warten musste, sprach von „brisanten Themen“, vor denen die regionale Wirtschaft stehe. „Da braut sich gerade etwas zusammen“, so Höpken.

Einen konkreten Vorschlag sah Michael Schunck (SSW) darin, noch einmal genauer auf die Kreisumlage zu schauen. Diese habe schließlich Auswirkungen auf die Hebesätze und die Gewerbesteuern vor Ort in den Gemeinden. Auch seien Förderprogramme für energetische Sanierungen der Betriebe denkbar, so der SSW-Spitzenkandidat. Klar sei, unterstrich Christine von Milczeswski von den Grünen, dass sich die Gesellschaft im Umbruch befinde und man die Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen könne. „Wir müssen die Probleme konkret benennen und lösen“, so die grüne Spitzenkandidatin.

Baustellen und Infrastruktur

Auf das Thema Infrastruktur, welches mit Dauerbaustellen das Handwerk und das produzierende Gewerbe ebenso nervt wie Berufspendler, kamen die Kandidatinnen und Kandidaten gleich an mehreren Stellen zu sprechen. So sprach sich Andreas Höpken für eine übergeordnete Planung von Bauvorhaben aus, um Verkehrsströme besser in den Griff zu bekommen. Auch Anke Göttsch griff das Thema auf und will neben Radwegen auch den ÖPNV noch gezielter entwickeln. Sabine Mues verwies darauf, dass der Kreis beim Blick auf die mittlerweile fast vollständigen Kreisstraßen „einen Tobjob“ gemacht habe. Nun müsse man über die Wahlperiode hinaus denken, sein „Netzwerk bis ganz nach oben“ nutzen und vor allem „gemeinsam abschätzen, was noch realistisch ist“.

Tina Schuster verwies darauf, dass noch immer rund 20 Prozent der Gemeinden im Kreis Straßenausbaubeiträge verlangten. Dies setze Bürger und Unternehmen vielerorts unter Druck. „Vielleicht können wir da sogar die Kreisumlage etwas senken, um den Gemeinden finanziellen Spielraum zu verschaffen.“

„Mindestens eine Veloroute in der nächsten Wahlperiode“ möchte Christine von Milczeswski realisieren und vorrangig den ÖPNV sowie die Fahrrad-Infrastruktur weiterentwickeln. Michael Schunck hat bereits einen Blick auf die vorhandenen Gewerbegebiete geworfen. „Dort liegt in vielen Fällen noch ein alter Gleisanschluss“, sagte der SSW-Kandidat. „Wir sollten versuchen, diese wieder zu reaktivieren.“ Schließlich müsse man in diesen Zeiten an vielen Stellen nach Alternativen suchen.