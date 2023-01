﻿Vortrag in der Sparkasse in Bordesholm: Das sollten Anleger 2023 beachten

Die Inflation frisst momentan bei vielen Anlegerinnen und Anlegern das Sparpolster auf. Wie legt man aber zurzeit das Geld vernünftig an? Die Bordesholmer Sparkasse bietet zu dieser Frage einen Vortragsabend mit Experten in der Hauptstelle in der Bahnhofstraße an. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Bordesholm. Die Notenbanken haben mit aggressiven Zinserhöhungen als Reaktion auf die hohe Inflation im Jahr 2022 die Zinswende eingeleitet – was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger in 2023? Die Bordesholmer Sparkasse bietet zu dieser Frage eine Vortragsveranstaltung mit Experten an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sicht der Bordesholmer Sparkasse dürften die schlimmsten Reaktionen der Kapitalmärkte wegen der Zinspolitik wohl hinter den Anlegern liegen. Die hohen Inflationsraten sowie die gestiegenen Zinsen seien aber Quellen großer Unsicherheit bei den privaten Haushalten und Unternehmen.

Dr. Holger Bahr, Chef-Volkswirt der DekaBank Frankfurt, referiert im Februar per Videoschalte in Bordesholm zum Thema Geldanlagen 2023. © Quelle: Bordesholmer Sparkasse/Hermann

Was das für Anlegerinnen und Anleger im Kapitalmarktjahr 2023 bedeutet, ist Thema eines Vortrages am Dienstag, 14. Februar, ab 19 Uhr in der Hauptstelle des Instituts in Bordesholm in der Bahnhofstraße 43-47. Die Moderation wird Alexander Erber, Vertriebsbetreuer der DekaBank, übernehmen. Als Referenten konnte die Bordesholmer Sparkasse Dr. Holger Bahr, Leiter der Volkswirtschaft der DekaBank, gewinnen, der per Live-Schalte aus Frankfurt berichten und auch Fragen beantworten wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bordesholm: Anmeldungen per E-Mail erwünscht

Alexander Erber informiert in einem zusätzlichen Part über das Thema „Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist“. Wenn es um finanzielle Entscheidungen gehe, dominierten emotionale Entscheidungen häufig die Fakten. Warum das nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen führt, zeigt Erber anhand praktischer Beispiele, basierend auf dem von Hans Rosling mitverfassten Buch „Factfulness“. Das Buch wurde 2018 von Bild der Wissenschaft als ein „Wissensbuch des Jahres“ ausgezeichnet.

Lesen Sie auch

Anmeldungen für die Veranstaltung werden unter der E-Mail vorstandssatb@bospa.de entgegengenommen. Die Interessierten sollten dabei angeben, mit wie vielen Personen sie an der Veranstaltung teilnehmen wollen. Eine Reservierungsbestätigung erfolgt anschließend auf dem Postweg. Dafür sollte in der E-Mail die Adresse angegeben werden.