﻿Wärmepumpe kaufen in Bordesholm: Welche Heizung ein Experte empfiehlt

Bordesholm. Das Heizungsgesetz aus dem Ministerium von Robert Habeck (Grüne) hat die Ampel-Koalition fast zerbrechen lassen. Hausbauer und -besitzer aus Bordesholm fragen sich: Wie sieht es in der Region Bordesholm aus? Wärmepumpe, Fernwärme, Gasheizung: Was empfiehlt Frank Günther, Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB)? Die VBB haben in der Vergangenheit richtungsweisende Entscheidungen getroffen: die Stromnetzübernahme, der Bau eines Glasfasernetzes und zuletzt des Batteriespeichers, mit dem im Falle eines Blackouts weite Teile Bordesholms mit Strom versorgt werden können. Im Interview verrät Günther, wem er jetzt welche Heizung in bordesholm empfiehlt und wie es mit der Fernwärme weitergeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Günther, welchen Expertentipp haben Sie für die Bundesregierung?

Frank Günther: Durch die Debatten stehen die Versorgungsunternehmen momentan ziemlich allein da. Wir brauchen Entscheidungen, die die Individualität jeder einzelnen Region berücksichtigt. In Bordesholm wird es andere Lösungen geben als in Neumünster oder Hamburg. Im Moment hat man das Gefühl, in Berlin macht man es sich sehr einfach.

Neue Heizung in Bordesholm: Versorgungsbetriebe priorisieren „grünes Gas“ und Wasserstoff

Auch Bordesholm muss ein Wärmekonzept vorlegen, die Erstellung soll bis 2028 erfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das stimmt. Erst sollten die Oberzentren dieses Konzept bis 2024 und Bordesholm als Unterzentrum bis 2027 vorlegen. Nun sieht es so aus, dass alle das bis 2028 machen müssen. Das Konzept für Bordesholm ist so gut wie fertig. Wir priorisieren „grünes Gas“ und Wasserstoff. Wir wollen unser Erdgasnetz weiterhin nutzen, darin aber Biomethan-Gas zum Kunden transportieren. Das Konzept ist aus unserer Sicht sanft und flexibel.

Ab wann wird es „grünes Gas“ in Bordesholm geben?

Wir sind in Gesprächen mit einem großen Partner aus der Landwirtschaft. Den Namen will ich noch nicht preisgeben. Ende des Jahres wird es so weit sein, dass ich mehr Details erzählen kann. Die Planungen, auch zum Bau einer Biogasanlage, sind schon sehr weit vorangeschritten. Ich gehe davon aus, dass die Realisierung 2024 beginnt und die Anlage ab 2027 grünes Gas produzieren wird. Stück für Stück wird dann umgestellt, wir versorgen insgesamt 17 Gemeinden mit Gas.

Stichwort Fernwärme in Bordesholm: Wird das Netz erweitert?

Nein. 700 Haushalte werden bereits mit Fernwärme versorgt. Das sind schon 20 Prozent. 3500 Haushalte gibt es in Bordesholm insgesamt. Die Kosten für eine Umstellung auf 100 Prozent Fernwärme liegen bei 30 bis 35 Millionen Euro. Das ist aus unserer Sicht für uns und Bordesholm nicht wirtschaftlich. Zudem müsste man bei diesem Investitionsvolumen über einen Anschluss- und Benutzungszwang nachdenken. Das will auch keiner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eigentümer in Bordesholm sollten sich eine ganz normale Gasbrennwerttherme kaufen“

Werden die VBB auch Wasserstoff erzeugen?

Ja, das ist im Solarpark Eiderstede geplant. Dort soll es Elektrolyseure gegeben. Die machen aus Wasser dann Wasserstoff. 40 bis 50 Prozent Abwärme entstehen dabei, eventuell bauen wir vom Solarpark bis zur Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule doch eine neue Fernwärmeleitung. Das ist aber noch nicht entschieden.

Eine Wärmepumpe kaufen in Bordesholm, ist das sinnvoll?

Für einen Neubau würde ich immer eine Wärmepumpe nehmen, wenn das möglich ist. Dabei sollte man aber immer bedenken, dass ein Wärmepumpenkonzept immer viel Strom braucht. Über die Fotovoltaikanlagen muss man dann auch nachdenken. In vielen Bereichen lässt sich eine Wärmepumpe aber nicht realisieren. Die Eigentümer in Bordesholm sollten sich eine ganz normale Gasbrennwerttherme kaufen, die auch methan- oder wasserstofffähig ist. Die sollte dann hydraulisch abgeglichen werden. Von uns bekommen die Kunden dann das grüne Gas. Hausbesitzer sollten auf jeden Fall mit ihrem Heizungsfachmann sprechen – bei vielen Heizungen ist überhaupt kein neuer Brenner notwendig, weil die meisten auch mit grünem Gas laufen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie teuer wird das grüne Gas in Bordesholm?

So genau steht das noch nicht fest, es wird aber immer teurer sein als Erdgas. Momentan geht man in der Versorgungswirtschaft von einem Erdgaspreis von kurzfristig 3,3 Cent je Kilowattstunde, was durch die LNG-Terminals bedingt ist, aus. Mittelfristig sehe ich den Erdgaspreis bei 7 bis 8 Cent – Biomethangas bei 11 Cent. Neue Heizungen müssen ab einem gewissen Zeitpunkt mit mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Ich kann mir vorstellen, 65 Prozent grünes Gas mit 35 Prozent Erdgas zu mischen, um den Preis zu reduzieren. Wir werden versuchen, marktfähiges grünes Gas zu produzieren. Da sind wir zurzeit am Rechnen.

Frank Scheer

KN