﻿Neues Blockheizkraftwerk in Rendsburg: Wärmeversorgung wird erweitert

Rendsburg. Ein 36 Tonnen schweres Gebäude und ein 26 Meter langer Schornstein – in Rendsburg entsteht ein neues Blockheizkraftwerk. Neben dem Schwimmbad Aquacity bauen die Stadtwerke SH die neue Anlage auf. Sie soll künftig das Bad mit Wärme versorgen.

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) soll laut Stadtwerken im Dezember in Betrieb genommen werden. Im Oktober ist die Installation geplant. Am Mittwoch teilten die Stadtwerke mit, dass die Arbeiten im Zeitplan seien. Mitte September hatten Arbeiter das 36 schwere Gebäude mit einem Schwerlastkran über das Aquacity und auf das Fundament gehoben. Auch der Schornstein ist bereits aufgestellt.

Bestehendes Blockheizkraftwerk beliefert auch städtische Gebäude

Bisher ist das Aquacity an ein Blockheizkraftwerk (BHKW) in direkter Nähe angeschlossen. Es besteht aus vier Modulen und lieferte auch Wärme an die städtischen Gebäude in der Umgebung der Untereider. Dazu zählen laut Stadtwerken SH zum Beispiel die Altstadtschule, die Kita Stadtpark, die Herderschule sowie das Hohe und Niedrige Arsenal.

Jetzt soll die Bestandsanlage zusätzlich die erhaltenen Gebäude der ehemaligen Eiderkaserne und die neu entstehenden Tulipanhöfe versorgen. Damit die Erweiterung möglich ist, wurde das neue BHKW geplant. „Wir brauchen mehr Kapazität für den Ausbau der Eiderkaserne“, teilten die Stadtwerke SH mit. Wenn künftig das Schwimmbad über eine eigene, kleinere Anlage versorgt werde, entstünden freie Kapazitäten für die Wärmeversorgung der Gebäude der Eiderkaserne.

Neue Anlage neben dem Aquacity wird mit Erdgas betrieben

Zum Vergleich: Das bestehende BHWK hat eine elektrische Leistung von rund 800 Kilowatt und eine thermische Leistung von 1,5 Megawatt. Die Deckung der Spitzenlast und eine Ausfallreserve werden zusätzlich über drei Kessel sichergestellt. Die neue Anlage nur für das Schwimmbad liefert elektrisch 100 Kilowatt und thermisch 160 Kilowatt.

Als Brennstoff dient im neuen BHKW Erdgas. Laut Stadtwerken könnte der Motor zu einem späteren Zeitpunkt auf Wasserstoff umgerüstet werden. Warum diese Wahl getroffen wurde? „Um vorbereitet zu sein für die Zukunft – Klimaneutralität bis 2045 – sollte Wasserstoff das Medium der Wahl werden“, teilten die Stadtwerke auf Anfrage mit.

Raum Rendsburg: Planen die Stadtwerke weitere Blockheizkraftwerke?

Wie realistisch die Nutzung von Wasserstoff ist und wann die Anlage umgestellt werden könnte, ist den Stadtwerken zufolge derzeit nicht absehbar. „Ganz wichtig ist dabei eine gesicherte Versorgung mit Wasserstoff“, heißt es aber von Seiten der Stadtwerke. Vor einer Umrüstung auf Wasserstoff sei ein Wechsel auf Biomethan denkbar.

Weitere Blockheizkraftwerke – auch für die Versorgung von Privathaushalten – sind laut Stadtwerken SH im Raum Rendsburg nicht geplant. Zusätzlich zum Wärmenetz an der Untereider versorgen die Stadtwerke im Büdelsdorfer Baugebiet Brandheide-Ost Kundinnen und Kunden mit Nahwärme. Dort besteht der Energiemix laut Website aus 42 Prozent Erdgas und 58 Prozent Biogas.

Neue Konzepte für die Wärmeversorgung in der Stadt Rendsburg werden erarbeitet

Die Stadt Rendsburg und die Stadtwerke SH arbeiten derzeit an neuen Konzepten für die Wärmeversorgung. Um klimafreundlicher zu werden, soll dabei laut Stadtverwaltung vor allem Rendsburgs Potential als Wasserstadt genutzt werden. Denkbar wären zum Beispiel Großwärmepumpen an Ober- und Untereider. Auch Abwärme der Industrie soll stärker eingebunden werden.

Laut dem Klimaschutzkonzept der Stadt Rendsburg, das im Sommer fertiggestellt wurde, liegt der Anteil der Wärmeversorgung von Gebäuden bei etwa 43 Prozent der gesamten CO2-Emissionen.

