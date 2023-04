﻿Wahl in Nortorf: Seniorenrat lädt Kandidaten zur Podiumsdiskussion ein

Kostenfrei bis 16:45 Uhr lesen

Dokumentation

Die Dokumentation „bipolar hautnah“ von Andrea Rothenburg ist am 28. April und am 4. Mai im Kino CinePlanet 5 in Bad Segeberg zu sehen. Im Fokus stehen Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden. Im Anschluss soll es die Möglichkeit geben, mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen.