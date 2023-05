﻿Wahl in Wattenbek: Das wollen die Fraktionen unbedingt verhindern

Wattenbek. Ungern erinnert man sich in Wattenbek an den 14. Juni 2018: Bei der Bürgermeisterwahl erzielte keiner der Kandidierenden in drei geheimen Wahlgängen die Mehrheit. Oliver Kruse (AfW) hatte beim Losentscheid gegen Sönke Schröder (KWW) Glück und wurde zum Bürgermeister gekürt – dieses Szenario wollen die diesmal antretenden drei Wählergemeinschaften nicht noch einmal.

2018 hatte die AfW mit 45,1 Prozent den größten Stimmenanteil erhalten. Sieben Sitze bedeutete das. Die KWW erreichte 33,8 Prozent (sechs Sitze) und die WfW 22,1 Prozent (vier Sitze). Wer steht am 14. Mai an der Spitze? Die Programme unterscheiden sich kaum. Fraglich ist, ob und welche der drei Fraktionen einen Denkzettel für das Neubaugebiet Grüner Weg bekommt. AfW, KWW und WfW hatten das Baugebiet beschlossen. Eine Bürgerinitiative wollte die Realisierung mihilfe eines Bürgerentscheids im Sommer 2021 verhindern. 58,7 Prozent votierten aber für das Baugebiet.

Oliver Kruse (AfW): Habe Spaß am Bürgermeisteramt in Wattenbek

In den kommenden fünf Jahren dürften Einwohnerwachstum, Infrastruktur wie neue Bahnbrücke oder kaputte Straßen, aber auch Kinderbetreuung in Kitas wichtige Themen in Wattenbek sein. Durch Baugebiete könnte die Einwohnerzahl auf deutlich über 3000 steigen. Oliver Kruse betonte im Gespräch, dass er „gerne weitere fünf Jahre den Ort als Bürgermeister mitgestalten würde“. Er habe Spaß an der Aufgabe. Zudem habe er als Kaufmann und ehemaliger Baugeschäftsinhaber seit seiner Berufsunfähigkeit 2004 auch die Zeit für diesen ehrenamtlichen Job.

„Der Losentscheid war unschön, für beide Kandidaten. Aber ich habe mich schnell in das Amt eingearbeitet und die Gemeinde durch eine ganz schwere Zeit mit Corona und mit dem Ärger um die damalige Amtsdirektorin Anja Kühl gebracht“, so Kruse. Im Frühjahr 2021 war die Verwaltungschefin vom Amtsausschuss abgewählt worden. Seine AfW-Fraktion, die er bei der Wahl auch wieder an der Spitze sieht, habe ihm immer den Rücken freigehalten.

Sönke Schröder (KWW) sieht neue „absolute Mehrheit“

Sein direkter Konkurrent Sönke Schröder (KWW) sieht beim Urnengang eine „absolute Mehrheit“ für seine Wählergemeinschaft. „Wir haben ein gutes Team.“ Schröder, der von 2013 bis 2018 Gemeindechef war, sieht sich als Kümmerer. Die steigende Einwohnerzahl Wattenbeks sieht er als das große Thema: Sie sorge für mehr Verkehr und mehr Probleme bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen.

Zur baufälligen Fußgängerbrücke über die Bahnstrecke zum Gewerbegebiet Moorweg betonte Schröder: „Hätte man auf mich vor sieben oder acht Jahren gehört, dann würde bereits ein neues Bauwerk zu einem günstigen Preis stehen. Das Thema wurde aber immer wieder verzögert.“ Nun werde das ein Millionen-Projekt.

Wo wird der Standort für die Feuerwehr Wattenbek in 20 Jahren sein?

Bürgermeister Oliver Kruse betonte, dass er zum Thema Brücke am Dienstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr in der Gemeindevertretung eine Nachricht verkünden werde. Zur wiederholt aufkeimenden Idee einer Bebauung der Sportplätze an der Schulstraße betonte der Gemeindechef: „Das soll die grüne Lunge innerhalb des Orts bleiben.“ Zum Thema Standort Feuerwehr sagte Schröder, dass er eine Gesamtlösung mit Gemeindezentrum anpeile. Dabei komme für ihn auch der Sportplatz als Standort infrage.

Eine Absage erteilte Ina Frässdorf (WfW) der Idee, die Straßenbeleuchtung in Wattenbek nachts abzuschalten oder zu reduzieren, um Energie einzusparen. „Ich habe damit Schwierigkeiten. Viele Bürger auch, wie sie mir in Haustürgesprächen erzählt haben.“

Die WfW-Spitzenkandidatin, die 2018 nach zwei Wahlgängen um den Bürgermeisterposten ihre Kandidatur zurückgenommen hatte, wünscht sich beim Thema Bauen in Wattenbek Augenmaß. Bezahlbare Wohnungen, wie sie am Reesdorfer Weg geplant seien, seien wünschenswert – eine Bebauung des Sportplatzes lehne sie ab. Die Kritik Schröders, man habe die Sanierung verschleppt, teilt sie auch nicht: „Da wurde in der Debatte immer sorgfältig abgewogen.“