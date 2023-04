Die SPD Eckernförde geht mit Selbstbewusstsein in den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 14. Mai. Mit Themen wie Wohnen, Verkehr und Innenstadt wollen die Sozialdemokraten stärkste Kraft werden.

Eckernförde. Lange Jahre war die SPD in Eckernförde am Ruder, dann wurde sie 2003 von der CDU als stärkste Fraktion abgelöst. Jetzt wollen es die Sozialdemokraten im Ostseebad wieder wissen. „In Eckernförde sind Mehrheiten nicht zementiert“, sagt Sönke Rix. Der Bundestagsabgeordnete möchte die Partei in Eckernförde nach vorn bringen, wurde selbst als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl gewählt. „Es ist Bewegung in der Stadt“, sagt er.