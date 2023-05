﻿Achtung in Kronshagen: Einige Wahllokale sind umgezogen

Kronshagen. Im Bürgerbüro in Kronshagen wird an einem reibungslosen Ablauf des Wahlsonntags am 14. Mai gearbeitet. Von den insgesamt 10 100 Wahlberechtigten in Kronshagen wurden bis Donnerstag, 11. Mai, 2150 Mal Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl und die Kreiswahl angefordert, berichtet die stellvertretende Wahlleiterin, Sandra Schulz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Vergleich zur Bürgermeisterwahl im September 2021, während der Pandemie, sei die Anfrage nach Briefwahlunterlagen aktuell deutlich geringer. „Die Leute wollen am Wahlsonntag raus“, meint Sandra Schulz. In Kronshagen stehen CDU, SPD, Unabhängige Wählergemeinschaft (UKW) und Grüne zur Wahl.

Im Bürgerbüro von Kronshagen geben demnach seit Tagen Menschen schon vor dem Wahlsonntag ihre Stimme ab. Am Sonntag wird das Büro im Rathaus ab 6.30 Uhr bis etwa 22.30 Uhr besetzt sein, so Schulz. Die Wahlvorstände holen vor der Öffnung der Wahllokale um 8 Uhr Unterlagen für die zwölf Wahlbezirke ab. Wahlzettel am Abend vorher abholen? Das geht nicht. „Die Wahlzettel bleiben bis zum Wahltag im Rathaus unter Verschluss.“

Jeder Wahlbezirk bekommt zusätzlich einen Teil der abgegebenen Briefwahlumschläge zum Auszählen. „Wir zählen nicht zentral im Rathaus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Wahllokale in Kronshagen haben neue Standorte

In drei Wahlbezirken gibt es neue Adressen für die Wahllokale: Das Seniorenheim im Amalienweg ist seit der Bürgermeisterwahl 2021 nicht mehr Wahllokal, stattdessen das Haus der Jugend am Heischberg 9. Auch das Wahllokal im ehemaligen Aldi-Gebäude in der Johann-Fleck-Straße zog um. Erstmals können Wähler aus Kopperpahl im Siedlerheim in der Tegelkuhle wählen. Ebenfalls erstmals wurden im Rathaus zwei Wahllokale untergebracht, dafür entfällt der alte Standort im Kindergarten.

Hier sind die Adressen der Wahllokale für die zwölf Wahlkreise:

Wahlkreise 1 und 3: Grundschule an den Eichen, Eichkoppelweg 26

Wahlkreise 2 und 4: Haus der Jugend, Heischberg 9

Wahlkreise 5 und 7: Rathaus, Kopperpahler Allee 5

Wahlkreise 6, 8, 10, 11, 12: Bürgerhaus, Kopperpahler Allee 69

Wahlkreis 9: Siedlerheim, Tegelkuhle 43

Wählerzahlen von der Kommunalwahl 2018 zum Vergleich: 2018 gab es in Kronshagen 9989 Wahlberechtigte, 5430 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 1768 Mal wurden Briefwahlunterlagen angefordert. 3662 Wahlberechtigte stimmten in den Wahllokalen ab. Die Wahlbeteiligung lag 2018 bei 56,50 Prozent, berichtet Bürgermeister Ingo Sander als Wahlleiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

2018 erhielt die CDU 38,405 Prozent der Stimmen, die SPD 26,024 Prozent, die Grünen 17,704 und auf die Unabhängige Kronshagener Wählergemeinschaft (UKW) 17,86 Prozent.

Das Rathaus Kronshagen ist am Wahltag bis 22.30 Uhr geöffnet

Am Wahltag ist das Rathaus in der Kopperpahler Allee bis rund 22.30 Uhr abends geöffnet. Im Ratsaal werden auf der Leinwand im Live-Stream ab 18 Uhr die aktuell ausgezählten Wahlergebnisse der Kreiswahl und der Kommunalwahl gezeigt, berichtet Silke Hinz von der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde.

Bei früheren Wahlen verfolgten zahlreiche Menschen aus Kronshagen im Rathaus die Ergebnisse. Seit die Ergebnisse nicht mehr mündlich von der Wahlleitung im Ratsaal verkündet, sondern auf der Webseite von Kronshagen, www.kronshagen.de, veröffentlicht werden, sei die Besucherzahl am Wahltag jedoch deutlich zurückgegangen.