﻿Waldbrand bei Mielkendorf: 400 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Mielkendorf. Ein Waldbrand bei Mielkendorf hat am Dienstag 400 Retter gefordert. Die Alarmierung erfolgte um 15.06 Uhr. „Es wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich Hansdorfer Tannen in Mielkendorf gemeldet“, sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Dirk Hagenah. Beim Eintreffen der ersten Wehren an der Stelle des Feuers im Wald bei Mielkendorf stand bereits ein großes Areal in Flammen.

„Seit Wochen haben wir mit Trockenheit zu kämpfen und nun hatten wir noch zusätzlich zur Hitze mit Wind einen weiteren Feind“, so Hagenah. Ein Feuerwehrmann aus Mielkendorf wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft und hatte das Feuer entdeckt, Wehrführer Michel Bentzien war einer der ersten vor Ort. „Der Eigentümer des Waldes hatte uns informiert, dass die Fläche 8000 Quadratmeter groß ist. Am Ende sind rund 800 Quadratmeter komplett verbrannt“, so der Mielkendorfer Wehrchef.

Feuerwehr wegen Waldbrand bei Mielkendorf nachalarmiert

Schnell wurde klar, dass die Wehrleute aus Mielkendorf Unterstützung aus den benachbarten Wehren erhalten müssen. „Es wurde nachalarmiert, neben den weiteren Wehren aus dem Amt Eidertal war auch die Wehr aus Flintbek schnell dabei“, so Hagenah weiter.

Insgesamt rückten rund 400 Einsatzkräfte aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und aus der benachbarten Landeshauptstadt Kiel an. „Zusätzlich kam die sechste Brandschutzbereitschaft des Kreises zum Einsatz“, so Hagenah.

Waldbrand bei Mielkendorf: Was das Löschen erschwerte

Das größte Problem: die Wasserversorgung. „Über mehrere Hundert Meter mussten Schläuche verlegt werden. Wir brauchten schnell viel Wasser“, so Hagenah. Und so gab es einen Pendelverkehr mit großen Tanklöschzügen, die Wasser aus einem eigens aufgestellten Wasserbecken zur Einsatzstelle fuhren.

Knapp drei Stunden später konnte Hagenah gegen 17.45 Uhr offiziell „Feuer aus“ melden. „Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.“ Wie der Waldbrand bei Mielkendorf ausbrach? Über die Ursache ist nichts bekannt.

KN